Il Barcellona torna in vetta, è la Liga più pazza che c’è

Mentre la Spagna vince la Coppa del Mondo di calcio Femminile under 17 battendo per 2-1 il Messico in finale, si è giocata la quattordicesima giornata della Liga.

I catalani tornano in testa: la sorpresa Aleñà

Il Barcellona, vincitore di 7 degli ultimi 10 campionati in Spagna, torna alla vittoria battendo 2-0 il Villareal. In rete Gerard Piqué e Carles Aleñà, classe 1998, prodotto della cantera, già nella Nazionale under 16, 17 e 19. Entrato al posto di Vidal, va in rete lanciando i blaugrana in vetta alla classifica aspettando il posticipo tra Alavés e Siviglia che si sta giocando mentre scriviamo

Il Real Madrid è tornato

I blancos tornano alla vittoria contro il Valencia sfruttando un autogoal di Daniel Wass e il ritorno al goal di Lucas Vasquez su assist illuminante di Benzema. Ma non si illudano i sostenitori di Santiago Solari: il Valencia ha avuto tre palle goal nella ripresa con Santi Mina, Gabriel Paulista e Batshuayi, fermato a tu per tu dall’intramontabile Courtouis, gran colpo di mercato delle merengues quest’anno.

I colchoneros non cambiano ritmo

Se i blancos, tornano nelle zone alte, i colchoneros sprecano l’ennesima occasione per tenere il passo del Barcellona. Serve addirittura l’82° per pareggiare il goal iniziale del Girona da parte di Patrick Roberts. Se in Champions League, l’Atletico Madrid è già qualificato, in campionato l’1-1 nello scorso turno contro il Barcellona, ha frenato le ambizioni biancorosse.

Il Getafe è la sorpresa

Alavés, Getafe e Espanyol sono le squadre che stanno facendo meglio dietro le grandi. Se l’Alavés vince contro il Siviglia si porta addirittura in terza posizione. Tra Getafe ed Espanyol è sfida aperta all’Alfonso Pérez. Vincono i padroni di casa per 3-0 con reti di Molina, Mata ed Antunes.

I risultati:

Rayo Vallecano-Eibar 1-0

Celta Vigo-Huésca 2-0

Valladolid-Leganés 2-4

Getafe-Espanyol 0-3

Real Madrid-Valencia 2-0

Betis-Real Sociedad 1-0

Girona-Atlético Madrid 1-1

Barcellona-Villareal 2-0

Alavés-Siviglia in corso

Levante-Athletic Bilbao domani ore 21.00

La classifica:

Barcellona 28 – Siviglia 26 – Atletico Madrid 25 – Alavés, Real Madrid 23

Espanyol, Girona 21, Getafe 20, Real Sociedad, Betis, 19

Levante, Eibar 18, Celta Vigo Valencia, Valladolid 17

Leganés 16, Villareal 14, Athletic Bilbao 11, Rayo Vallecano 10, Huésca 7

