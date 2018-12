Nella Serie A Femminile regna l’equilibrio: Milan, Juventus e Fiorentina in 3 punti

La classifica

Dopo 9 giornate comanda il Milan con 23 punti, segue la Juventus con 22. Terza in classifica la Fiorentina con 21.

Seguono più distaccate Sassuolo con 15 punti, Florentia con 14 e Roma con 13.

Sono state proprio Florentia e Roma le avversarie del Milan nelle ultime giornate, dopo la grande vittoria contro le campionesse in carica della Juventus per 3-0 che vi abbiamo raccontato.

Il Milan è sempre prima

Il Florentia è infatti capace di bloccare la capolista sull’1-1. Le rossonere erano passate in vantaggio con Valentina Bergamaschi. Il portiere di casa Chiara Marchitelli para tutto e nel finale le biancorosse pareggiano con Salvatori Rinaldi.

Il Milan poi si regala 6 punti contro le bergamasche dell’Orobica vincendo per 3-1 e con il colpo in trasferta contro la Roma.

La Juventus non sbaglia un colpo

Le bianconere dopo la sconfitta con le rossonere, non hanno però più sbagliato un colpo e vogliono confermare il titolo dell’anno scorso. Le partite contro Bari e Sassuolo hanno evidenziato la grande verve realizzativa delle bianconere con 9 goal in due partite. Ma la vittoria più importante è arrivata contro la Fiorentina per 2-0 all’ottava giornata. Le viola avevano battuto la Juventus nella Supercoppa italiana disputata allo Stadio Picco di La Spezia con rete di Ilaria Mauro. In campionato però le bianconere sfoderano una prova d’orgoglio e battono le viola per 2-0.

La Fiorentina: grande realtà del calcio femminile

Milan e Juventus non sbagliano un colpo. Ma la Fiorentina è sempre pronta ad approfittare di un eventuale passo falso. Le viola si appropriano di 9 dei 12 punti disponibili battendo il Verona 6-2, la Florentia nel derby per 3-0 e il Bari nuovamente per 6-2. La sconfitta con la Juve fa male perchè le viola avrebbero potuto superare il Milan. Ma il campionato è lungo e le ragazze guidate da Antonio Cincotta sono pronte a dare battaglia fino all’ultimo.

Il prossimo turno

Nel prossimo turno, match casalingo per il Milan che affronta il Mozzanica. La Juventus va in Friuli per sfidare il Tavagnacco. La Fiorentina gioca contro l’Orobica in casa. Il prossimo scontro diretto tra le tre regine è programmato per il 13 gennaio. A Firenze si gioca Fiorentina-Milan. Vedremo se la classifica mostrerà sempre gli stessi valori. Viva il calcio femminile!

