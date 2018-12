Fantacalcio, i consigli per la diciannovesima giornata

Torniamo con il consueto appuntamento sul fantacalcio, con tutti i consigli per voi. Come sempre, suggeriamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, limitando i top player.

I match

Juventus-Sampdoria (sabato, ore 12:30)

Chievo-Frosinone

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Parma-Roma

Lazio-Torino

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Cagliari

Napoli-Bologna

Milan-Spal

Squalificati

2 giornate: Koulibaly (DIF, Napoli), L.Insigne (ATT, Napoli)

1 giornata: Di Lorenzo (DIF, Empoli), Ferrari (DIF, Sassuolo), Andersen (DIF, Sampdoria), V.Hugo (DIF, Fiorentina), Gerson (CC, Fiorentina), Krunic (CC, Empoli), Bentancur (CC, Juventus), Brozovic (CC, Inter), De Paul (CC, Udinese)

Portieri

Si può schierare Sorrentino. Il Chievo è in miglioramento, e chissà che in casa, contro un avversario tra i meno tosti, potrà trovare anche la prima vittoria in campionato. E magari anche una clean sheet… Consigliatissimo anche Cragno, contro un Udinese che ultimamente fatica a segnare. Infine, tra i big si può schierare, questa volta, Gigio Donnarumma, che fino ad ora non ha dato sicuramente grosse soddisfazioni al fanta.

Difensori

Si può schierare Darijo Srna. Con i suoi cross per Pavoletti, chissà che non possa portare anche un +1. E’ in forma Kolarov: tra i big, forse quello più consigliato in assoluto questa giornata. Nel Napoli, dovrebbe partire Ghoulam dal primo minuto: col Bologna non si può tenere fuori. Se avete D’Ambrosio, potete inserirlo. Può portare un buon voto, e magari qualcosa in più. Infine, un azzardo, ma che potrebbe ben ripagare la vostra fiducia: Bruno Alves.

Centrocampisti

In molte leghe sarà ancora svincolato, ma chi lo ha, non pensi nemmeno per un secondo di tenerlo. Stiamo parlandò di Nicolò Zaniolo: è il suo momento, dategli fiducia. Nella Juve potrebbe giocare Emre Can: per lui sono stati mesi difficili, ma questa volta potete metterlo senza troppi problemi. A Udine, invece, si sfideranno Mandragora e Barella: potranno essere due dei protagonisti di questa sfida. Lanciateli. Infine, tra i big, vi consigliamo Federico Chiesa. Fino ad ora piuttosto deludente, contro il Genoa ci sentiamo di suggerirvelo per il fantacalcio.

Attaccanti

Zero dubbi su Pavoletti. Chi ce l’ha, lo metta. Stessa cosa per Piatek: all’ultima ha steccato, ma capita a tutti. Il capocannoniere non si lascia mai fuori. Intriga anche Inglese: non sarà una gara semplicissima, ma potete puntarci. Infine, vi consigliamo due protagonisti nel match Sassuolo-Atalanta. Da una parte Berardi, dall’altra Duvan Zapata. Il secondo è forse l’attaccante più in forma, al momento, di tutta la Serie A (insieme a Quagliarella). Il primo, invece, non sta vivendo -soprattutto in ottica fantacalcio- una grandissima stagione, ma contro la Dea può portare a qualcosa di buono.

Anche per questa volta è tutto. Non ci resta che augurarvi un grosso ”in bocca al lupo”. VIVA IL FANTACALCIO!