Fantacalcio, i consigli per la prima giornata di ritorno

Rieccoci con il nuovo appuntamento con il fantacalcio. Per voi 3 consigli tra i portieri e 5 consigli per reparto, cercando di limitare i top player.

I match

Roma-Torino (ore 15, sabato)

Udinese-Parma

Inter-Sassuolo

Frosinone-Atalanta

Fiorentina-Sampdoria

Spal-Bologna

Cagliari-Empoli

Napoli-Lazio

Genoa-Milan

Juventus-Chievo

Squalificati

DIF: Ceppitelli (Cagliari), Capuano (Frosinone), Marusic (Lazio), Romagnoli (Milan), Calabria (Milan), Koulibaly (Napoli), Izzo (Torino)

CC: Krunic (Empoli), Bennacer (Empoli), Pjanic (Juventus), Kessie (Milan), Allan (Napoli), Meite (Torino), Mandragora (Udinese)

ATT: Ciano (Frosinone), Pussetto (Udinese), Piatek (Milan), Insigne (Napoli)

Portieri

Si puà schierare Sepe ad Udine, contro un Udinese che solitamente non segna moltissimo. Assolutamente da schierare Berisha contro il Frosinone: la percentuale di cleen sheet è altissima. Un altro portiere che per questa giornata di fantacalcio si può schierare è Cragno, ormai una certezza. Occhio però all’Empoli di Ciccio Caputo che un gol potrebbe farlo, anche se i toscani hanno assenze non indifferenti.

Difensori

Contro l’Udinese, consigliatissimo una delle sorprese di quest’anno: Bruno Alves. Oltre ad un buon voto, chissà che non possa portare anche un +3. Tra i big, fortemente consigliato Joao Cancelo. Fossimo in voi, non ci priveremmo del difensore goleador Mancini, soprattutto perchè ha sulla carta una partita più che abbordabile. Contro la Sampdoria, potete schierare Biraghi. Non sarà una gara semplice, ma potrà portare bonus. Infine, se non avete di meglio, fiducia a Silvestre.

Centrocampisti

Stuzzica non poco Joao Pedro contro l’Empoli. Se ce lo avete, zero dubbi: schieratelo. Si può schierare anche Benassi, uno dei centrocampisti più positivi all’andata in termini di bonus (ben 6 realizzazioni). Lanciate Zaniolo: è fino ad ora una delle poche sorprese positive della Roma, e anche col Toro può far bene. Infine, vi consigliamo Birsa, che si appena trasferito a Cagliari, e Paquetà, appena arrivato al Milan e che ha ben impressionato nelle prime due uscite dei rossoneri in Coppa Italia e in Supercoppa.

Attaccanti

Sarà il grande ex nel match di sabato sera. Anche per questo vale la pena schierare Matteo Politano. Consigliatissimi i due bomber impegnati -da avversari- nel match di domenica a Cagliari, vale a dire Pavoletti (per i sardi) e Ciccio Caputo, una delle sorprese più liete di questo fantacalcio. Assolutamente da schierare anche Roberto Inglese: prevediamo almeno una marcatura. Infine, stuzzica l’idea Muriel. E’ anche un ex, e potrebbe esordire subito con il botto al fantacalcio.

Anche per questa giornata è tutto. Come sempre, un grosso in bocca al lupo e… viva il fantacalcio!