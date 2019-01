Pronostici serie B: vita facile per tutte le casalinghe a parte Livorno

Nonostante la serie cadetta sia sempre una girandola impazzita, nel nostro aggiornamento quote non si rilevano chissà quali sorprese

Pronostici serie B: facile per tutti i casi di 1

Foggia- Crotone

– Stato di forma ultime sei partite: Foggia (2V, 1P, 3S), Crotone (2P, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,19, il pareggio a 3,40, il 2 a 3,65;

– Pronostico: segno 1 ; Risultato esatto: 2-1.

Cittadella – Carpi

– Stato di forma ultime sei partite: Cittadella (4P, 2S), Carpi (2V, 1P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,65, il pareggio a 3,63, il 2 a 6,50;

– Pronostico: goal si; Risultato esatto: 1-1.

Ascoli – Perugia

– Stato di forma ultime sei partite: Ascoli (1V, 3P, 2S), Perugia (1V, 3P, 2S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,65, il pareggio a 3,17, il 2 a 3,00;

– Pronostico: over 2.5; Risultato esatto: 2-2.

Livorno – Pescara

– Stato di forma ultime sei partite: Livorno (2V, 3P, 1S), Pescara (3V, 1P, 2S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,55, il pareggio a 3,22, il 2 a 2,90;

– Pronostico: over 2.5; Risultato esatto: 3-1.

Palermo e Pescara: c’è più fiducia nel 2

Le uniche due eccezioni risultano essere Palermo e Livorno. La capolista dovrebbe avere un piccolo vantaggio in più sulla Cremonese. Mentre in terra toscana la penultima in classifica non sembra costituire un ostacolo per il Pescara, proiettato nuovamente verso la zona playoff.

Cremonese – Palermo

– Stato di forma ultime sei partite: Cremonese (1V, 2P, 3S), Palermo (3V, 2P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,10, il pareggio a 3,07, il 2 a 2,65;

– Pronostico: goal si; Risultato esatto: 1-2.

Incerti e avvincenti i derby veneto e quello del Sud

Quote non stratosferiche, ma qualche pareggio fruttuoso nei due derby del Nord e del Sud. A Salerno non è affatto esclusa la vittoria leccese o il pareggio.

Mentre in terra veneta riscuote la quasi totale fiducia la squadra di casa, però il Padova potrebbe lo stesso portare a casa almeno un punto.

Salernitana – Lecce

– Stato di forma ultime sei partite: Salernitana (2V, 1P, 3S), Lecce (2V, 3P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,40, il pareggio a 3,20, il 2 a 3,25;

– Pronostico: gol si ; Risultato esatto 1-1.

Venezia – Padova

– Stato di forma ultime sei partite: Venezia (1V, 3P, 2S), Padova (1V, 1P, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,04, il pareggio a 3,20, il 2 a 4,60;

– Pronostico: under 2.5; Risultato esatto: 2-0.

Brescia – Spezia

– Stato di forma ultime sei partite: Brescia (4V, 2P), Spezia (2V, 4P);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,7, il pareggio a 3,25, il 2 a 4,30;

– Pronostico: gol si; Risultato esatto: 2-1.

Hellas Verona – Cosenza

– Stato di forma ultime sei partite: Hellas Verona (3V, 2P, 1S), Cosenza (2V, 3P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,95, il pareggio a 3,32, il 2 a 4,65.

– Pronostico: under 2.5; Risultato esatto: 2-0.

