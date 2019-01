Pronostici Coppa Italia: restano favorite le più forti

Nei pronostici dei quarti di Coppa Italia non ci sono sorprese. C’è uno scarto maggiormente ridotto fra vincente e perdente. Ma pare che il turno di campionato non abbia influito più di tanto. Vediamo nel dettaglio.

Milan-Napoli: partenopei leggermente avanti

Il Napoli di Ancelotti è favorito per il passaggio alla semifinale, nonostante il Milan l’abbia imbrigliato per bene sabato sera. Lo scarto fra gli azzurri e i rossoneri è di un punto, mentre il pareggio nei 90′ è quotato piuttosto alto.

Così la squadra seconda in classifica è data a 2,29, mentre quella casalinga a 3,40. Quota vicinissima al pari 3,50. Insomma né l’effetto Piatek, né l’ottima prestazione del campionato ribaltano i pronostici di Coppa. Certo il dubbio di un successo sicuro del Napoli resta in alcuni. Tanto è vero che il possibile risultato è 1-1.

– Quote: Il segno 1 è quotato a, 3,40 il pareggio a 3,50, il 2 a 2,29;

– Pronostico: goal si; Risultato esatto: 1-1.

Fiorentina-Roma: appena appena di più i giallorossi

Equilibrio più sostanziale fra la compagine toscana e quella romanista. Favoriti i giallorossi (2,58) di un poco decimi in più rispetto al colpaccio casalingo della squadra di Pioli (2,75). Alta e di fatto interessante la quota del pareggio, dato a 3.60.

Sembra più una stima data dalla tradizione più che dal valore tecnico. In questo momento in campionato non sembra esserci così tanta differenza fra le parti.

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,75, il pareggio a 3,65, il 2 a 2,58;

– Pronostico: over 2.50 ; Risultato esatto: 1-2.

Atalanta-Juventus: poche speranze per la Dea

La capolista, trita-campionato, va a Bergamo con i favori del pronostico garantiti. L’impresa atalantina è data a 4,20, rispetto a un 2 sicuro della vittoria della Juventus. Nonostante arrivino da due partite opposte, la squadra plurivincitrice resta la favorita. Giocabile è il pareggio, segnalato a 3,40. La possibilità di un risultato da schedina 1x non è però non contemplato. Juventus vincitrice, ma Atalanta non sconfitta a priori.

– Quote: Il segno 1 è quotato a 4,20, il pareggio a 3,40, il 2 a 2,00;

– Pronostico: 1x + goal si ; Risultato esatto: 1-2.

Inter-Lazio: il fattore Meazza protegge i nerazzurri

Nella classica di fine anno solare, predomina il fattore classifica e campo. I bookmakers si sbilanciano su un Inter vincente a 2,15 e considerano piuttosto lontano il 2 o l’X.

Il pareggio nei regolamentari, però, è probabile (1-1) e anche la spettacolarità dello sviluppo stesso della partita (Under 4,5). Non sembra influire insomma la prestazione più che buona della Lazio contro la Juve e dalla parte opposta la sconfitta in casa del Toro della compagine di Spalletti.

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,15, il pareggio a 3,75, il 2 a 3,50;

– Pronostico: 1x + under 4.5 ; Risultato esatto: 1-1.

Pronostici a cura di superscommesse.it