Fantacalcio, i consigli per la 22esima giornata

Rieccoci con i consigli per il vostro fantacalcio. Come sempre, 3 suggerimenti tra i portieri e 5 per ogni altro reparto, limitando i top player.

I match

Empoli-Chievo (sabato, ore 15)

Napoli-Sampdoria

Juventus-Parma

Spal-Torino

Udinese-Fiorentina

Genoa-Sassuolo

Inter-Bologna

Roma-Milan

Frosinone-Lazio

Cagliari-Atalanta

Squalificati

Benassi (Fiorentina), Politano (Inter), Mattiello (Bologna), Helander (Bologna), Barella (Cagliari), Cassata (Frosinone), Ruiz (Napoli), Cristante (Roma), Milinkovic-Savic (Lazio), Nzonzi (Roma), Petagna (SPAL), Praet (Sampdoria), Rolon (Genoa)

Portieri

A Udine, potete pensare a Lafont. Viene da un buon momento Consigli, che nelle ultime 2 gare non ha subito reti. Potete schierarlo. Infine, a Ferrara giocherà Sirigu nel Torino: può dare soddisfazioni, anche se in casa della SPAL non è mai facile per nessuno.

Difensori

Torna dalla squalifica Acerbi. Vietato non metterlo. Nel Genoa, può fare bene Romero. Per chi ce l’ha, può essere una valida soluzione. Nella Juventus potrebbe giocare Martin Caceres al fianco di Rugani: sono gli unici due difensori a disposizione. E’ consigliato. Interessante anche Nkoulou contro la Spal: in questa giornata è meglio non privarsene. Infine, nel posticipo di lunedì attenzione a Toloi: intriga particolarmente.

Centrocampisti

Contro il Frosinone, può essere la partita di Marco Parolo. Non è assolutamente da escludere non solo un buon voto, ma anche una marcatura. E’ uno dei big di questa giornata. Nella Roma, consigliamo ancora Zaniolo. E’ una delle poche note positive giallorosse di questa stagione, viene da un gran periodo di forma e per questo anche col Milan gli va data fiducia. Nel Milan, invece, occhio a Paquetà: potrebbe essere il suo primo gol in rossonero? Consigliatissmo Jasmin Kurtic: tra i centrocampisti, almeno a livello di fantacalcio, è in assoluto uno dei più positivi di questa annata. Infine, può fare bene Giaccherini a Empoli. Si può mettere, anche se non rientra nelle primissime scelte.

Attaccanti

Contro il Chievo, assolutamente da inserire Ciccio Caputo. Per chi ha già fatto l’asta, ci può stare Sanabria, in gol con il suo Genoa subito al primo Genoa. Altrimenti, sempre nel Genoa, al fantacalcio ispira Kouamè. Potete rilanciare Iago Falquè, che quest’anno, anche per problemi fisici, ha fino ad ora deluso le attese. Infine, come ultimo consiglio di giornata, Krzysztof Piatek. Sembra inarrestabile, ha una voglia pazzesca di segnare, ogni singola partita. Uno così non si lascia fuori mai al fantacalcio, va inserito contro chiunque.

Anche per oggi, per il vostro fantacalcio è tutto. In bocca al lupo e, come sempre, viva il fantacalcio!