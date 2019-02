Pronostici serie A: quote basse per le big tranne l’Inter

Pericolo alto solo per l’inter secondo le scommesse. Meno rischi per Milan, Roma, Juve e Atalanta

Pronostici serie A: 1,50 fra Milan, Juve, Roma e Atalanta

Fiorentina-Inter

Poco da dire. La trasferta di Firenze si annuncia insidiosa per l’Inter. E magari il caso Icardi ancora irrisolto (giocatore assente per un piccolo infortunio) non dà fiducia ai bookmakers. I Viola sono quotati a 2,80, mentre i nerazzurri a 2,65. Uno scarto minimo e quasi impercettibile. Anche la probabilità del pari è a 3,32. Comunque resta fiducia nella vittoria nerazzurra, con pronostico over 2.5 e risultato possibile 1-2

– Stato di forma ultime sei partite: Fiorentina (2V, 4P), Inter (3V, 1P, 2S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,81 , il pareggio a 3,32 , il 2 a 2,65.

– Pronostico: x2 + Over 2.5 ; Risultato esatto: 1-2.

Milan-Empoli

Più fiducia nei cugini rossoneri che stasera se la vedranno con l’Empoli. La vittoria toscana vale 9, il pareggio 5. Partita che non dovrebbe preannunciare goleade, ma un razionale 2-1. Da non giocare l’over!

– Stato di forma ultime sei partite: Milan (4V, 2P), Empoli (1V, 2P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,40 , il pareggio a 5,10, il 2 a 9,00;

– Pronostico: segno 1; Risultato esatto: 2-1.

Torino-Atalanta

Come per Firenze anche per Torino non c’è una distanza abissale fra le due squadre. Il buon momento dei ragazzi di Mazzarri e di contro il possibile scotto della sconfitta di sabato scorso per l’Atalanta fanno immaginare o un pari con più di un goal o una vittoria granata. Certo per gli amanti del rischio, i bergamaschi sono lo stesso quotati a 2.35, quindi giocabile con proficuo.

Stato di forma ultime sei partite: Torino (2V, 3P, 1S), Atalanta (4V, 1P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,30 , il pareggio a 3,37 , il 2 a 2,35;

– Pronostico: Goal Si ; Risultato esatto: 2-1.

Frosinone-Roma

Derby regionale tutto a favore della favorita giallorossa, peraltro in ripresa dopo le ultime partite. La vittoria ciociara è quotata a 6.55. Azzardo troppo alto. Non così il pareggio, che oscilla intorno al 3.37. Attenzione al giocabile over della Roma, poiché all’andata ne fece 4!

Stato di forma ultime sei partite: Frosinone (2P, 4S), Roma (4V, 2P);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 6,55 , il pareggio a 4,70 , il 2 a 1,51;

– Pronostico: Segno 2 ; Risultato esatto: 1-3.

Sampdoria-Cagliari

I liguri vengono da due sconfitte e un pareggio. Il magic moment di Quagliarella sembra finito. La squadra a Milano, tuttavia, non ha demeritato e affronterà un Cagliari risollevatosi dallo scorso turno, ma molto incerottato. I bookmakers scomettono sul bonus Samp, allontanando pareggio, GOAL e sconfitta.

Stato di forma ultime sei partite: Sampdoria (1V, 1P, 4S), Cagliari (1V, 1P, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,87, il pareggio a 3,60 , il 2 a 4,75;

– Pronostico: Segno 1 ; Risultato esatto: 2-1.

Sassuolo – SPAL

L’incertezza del momento di questa due squadre che non vincono da più di un mese si fa sentire. Fattore campo che aggiunge un favoritismo in più ai romagnoli, ma la sorpresa estense vale 3.90. Alta la percetuale del pareggio (3.40), anche se non è da escludere.

Stato di forma ultime sei partite: Sassuolo (1V, 2P, 3S), Spal (1V, 2P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,06 , il pareggio a 3,40 , il 2 a 3,90 ;

– Pronostico: Segno 1x ; Risultato esatto: 2-1.

Chievo-Genoa

La salvezza del Chievo è ormai sempre più una chimera. E anche questa settimana pochi vedono la strada in discesa. Arriva il Genoa del temibile Sanabria. Match che non dovrebbe regalare molte emozioni, con pochi goal e tanta attenzione.

Stato di forma ultime sei partite: Chievo (1V, 1P, 4S), Genoa (2V, 3P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,30 , il pareggio a 3,22 , il 2 a 2,50;

– Pronostico: Over 0.5; Risultato esatto: 1-1.

Bologna-Juventus

Il buon momento di un Bologna arcigno, dedito, aggressivo e veloce non spaventa nè la Juve nè chi le dà fiducia. La vittoria rossoblù è a 8, mentre il pari si aggira intorno al 4.5. Vittoria Juve nel solco di quella del Milan e Roma a 1.50.

Stato di forma ultime sei partite: Bologna (1V, 2P, 3S), Juventus (5V, 1P);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 8,00, il pareggio a 4,50, il 2 a 1,50;

– Pronostico: Segno 2 + Under 4.5; Risultato esatto: 1-2

Parma-Napoli

Il Tardini non dovrebbe fare effetto al Napoli di Ancelotti. Vittoria pari a quella della Juve a Bologna, con 7.5 di valore. Stessa fiducia pari al Bologna per il pareggio (4.5). Difficile, se non improbabile la vittoria del Parma. Il momento NO della squadra di D’Aversa potrebbe non risolversi contro il Napoli.

Stato di forma ultime sei partite: Parma (1V, 1P, 4S), Napoli (3V, 3P);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 7,50 , il pareggio a 4,55, il 2 a 1,50.

– Pronostico: x2 + Over 1.5; Risultato esatto: 0-2.