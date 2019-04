Gossip sportivi: Georgina ha tagliato il traguardo!

Ma cosa devo dirvi. Si, sono un po’ gelosa ma è la gelosia da donne (un po’ frustrate). Georgina ha fatto centro in tutto!

Ha CR7 come compagno, è bella ed ha pure una vita sui social che farebbe invidia a qualsiasi influencer al mondo!

La splendida compagna di Cristiano Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di followers su Instagram! Ha quindi deciso di “festeggiare” con un post di ringraziamento per tanto affetto, che si è moltiplicato con l’arrivo di CR7 in Italia e con la presenza fissa della fidanzata allo Stadium, amatissima dai tifosi della Juventus. E come biasimarvi, ragazzi.

Voglio ricordarvi chi è la splendida ragazza:

23 anni, di Jaca, Spagna, Georgina Rodriguez ha intrapreso gli studi per diventare ballerina, ma dopo tanti anni di scuola di danza ha deciso di cambiare settore diventando indossatrice. Ha vissuto a Londra ed ha anche girato il mondo come indossatrice, collaborando con grandi brand internazionali. Ora ovviamente sta al fianco di Cristiano, dal quale ha avuto anche un figlio.

Insomma, un grande applauso alla bellissima Georgina ed una lunga vita accanto a Ronaldo!

Restate con noi amici, ne vedremo delle belle!

Xx, Sally!