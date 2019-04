Empoli – Napoli: pagelle e commento di una sfida che ha portato una sconfitta e che comporta un sacco di dubbi ai tifosi !

Remake della partita tra scapoli e ammogliati di Fantozzi

Il Napoli s’è fatto una scampagnata a Empoli mercoledì sera in questo turno infrasettimanale. Probabilmente i calciatori hanno pensato che si fosse organizzata una partita di calcetto tra amici al campo dell’oratorio tra scapoli e ammogliati in ricordo del grande Paolo Villaggio nella saga di Fantozzi.

E invece no! L’Empoli ha ricordato al Napoli che era un turno di campionato di serie A ha sfoderato una grande prestazione portando a casa una preziosa vittoria in chiave salvezza.

Vai col Liscio!

In quella allegra serata la difesa azzurra ha ballato alla grande. Probabilmente, visto il clima di festa si è data al liscio e se non fosse stato per la prestazione di Meret il passivo sarebbe stato ancora più pesante. Dare tutta la colpa al solo reparto difensivo è ingeneroso, diciamo pure che sono stati un po’ tutti una chiavica.

In chiave mercato

Visto che l’asse di mercato tra Napoli ed Empoli è sempre stato attivo potremmo portare all’ombra del Vesuvio qualche giocatore della squadra toscana (Bennacer?). E’ vero non è un Top player ma ha gran voglia di correre e vincere. Quello che a qualche nostro giocatore manca.

E a noi tifosi cosa rimane?

L’amaro in bocca e la sensazione che il Napoli non cambi mai. Se la Juve nel DNA ha la capacità di vincere le partite anche se non gioca bene (in Italia), noi invece nei nostri cromosomi abbiamo quella di essere buoni a metà.

Guardando il futuro, il secondo posto si può blindare comunque a patto che non si ripetano più prestazioni del genere. Già domenica sera contro il Genoa al San Paolo bisognerà tirare fuori la giusta cattiveria e magari un turn over più oculato.

L’11 Aprile si avvicina e la sfida contro l’Arsenal è fondamentale per dare un senso alla stagione azzurra.

#ForzaNapolisempre!