Fantacalcio, i consigli per la 32esima giornata

Rieccoci con il consueto appuntamento per tutti i consigli fantacalcistici. Come al solito, suggeriamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare i top players.

I match

Spal-Juventus (sabato ore 15)

Roma-Udinese

Milan-Lazio

Torino-Cagliari

Fiorentina-Bologna

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Parma

Chievo-Napoli

Frosinone-Inter

Atalanta-Empoli

Squalificati

Bani (dif, Chievo), Zeegelaar (dif, Udinese), Maietta (dif, Empoli), Ceppitelli (dif, Cagliari), Kolarov (dif, Roma), Sturaro (cen, Genoa), Badelj (cen, Fiorentina), Belotti (att, Torino)

Portieri

Nel Napoli possibile spazio per Ospina, al rientro dall’infortunio che lo coinvolse nella gara contro l’Udinese. Con Ancelotti non c’è mai la certezza del portiere, ma se siete coperti potete schierare il colombiano. Il Parma ultimamente fatica a trovare la via del gol, perciò per questa giornata è consigliatissimo Consigli che potrebbe mantenere la rete inviolata. Tra i big, sicuramente il più consigliato è Handanovic.

Difensori

Consigliatissimo Hateboer, una delle più piacevoli rivelazioni di questo fantacalcio, con ben 5 gol all’attivo. Si può mettere Lirola contro un Parma in difficoltà nel girone di ritorno. Nella Fiorentina, tra i difensori stuzzica Biraghi, che può anche portare bonus. Dopo la squalifica, nel Torino dovrebbe tornare Ola Aina dal primo minuto: si può mettere. Dopo la convincente prestazione in Champions League, nella Juventus dovrebbe partire dal primo minuto Rugani. Anche lui è consigliato.

Centrocampisti

Può essere la giornata di Radja Nainggolan. Non un’ottima annata per lui fino ad ora,anzi, al fantacalcio ci si aspettava molto di più. Tuttavia potrebbe essere l’uomo in più dell’Inter in questo finale di stagione. Fidatevi di Manuel Lazzari. La Juventus farà un enorme turnover, per cui la Spal, che devi ancora guadagnarsi la salvezza, può fare bella figura, e il laterale destro è uno degli uomini più importanti nella compagine di mister Semplici. Dopo le dimissioni di Pioli, la Fiorentina riparte da Vincenzo Montella. Serviva una scossa, e crediamo che potrà arrivare fin da subito. Ecco perché in questa giornata si può schierare Veretout, altra delusione fantacalcistica per il momento. Nel Cagliari, si può schierare Joao Pedro, anche se non rientra nelle primissime scelte. Infine, potete pensare a Mario Pasalic dell’Atalanta. Con Ilicic in dubbio, potrebbe partire dal primo minuto il croato, ed in tal caso potrebbe fornire una buona prestazione. Da schierare tuttavia solo se siete coperti.

Attaccanti

Può essere il derby di Fabio Quagliarella. Su di lui non abbiate mai dubbi: è da mettere sempre. Quest’anno non sta segnando molto, ma potete puntare sul Papu Gomez, che contro l’Empoli può portare bonus. Chi sta attraversando un ottimo periodo, è sicuramente Domenico Berardi, consigliatissimo contro il Parma. Può fare bene Muriel contro il Bologna: fossimo in voi, non ce ne priveremmo. Infine, chiudiamo col botto con una scelta solo per i più coraggiosi: Stefano Okaka contro la Roma. L’Udinese con Tudor sta mostrando buone cose, e Okaka è un ex. Scelta non banale, ma per chi se la sente, consigliamo di farla.

Anche per questo appuntamento è tutto. ‘’In bocca al lupo’’ e, come sempre, viva il fantacalcio! Al prossimo appuntamento!

