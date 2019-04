La Roma per la seconda volta consecutiva, vince 1-0 lottando e concedendo poco. La cura Ranieri comincia a dare i suoi frutti! Avanti così: siamo in piena corsa Champions!

La Roma finalmente sta risalendo in classifica. Due vittorie consecutive, entrambe per 1-0 e qualche risultato favorevole su altri campi, hanno contribuito a piazzarsi a ridosso della quarta e proseguire col morale alto, sino alla fine del campionato per strappare un posto in Champions League.

Onestamente penso che se il cambio allenatore ci fosse stato a fine girone d’andata, la Roma oggi sarebbe in posizione tra il Napoli e l’Inter. Ma ahimé non sarebbe stato possibile, in quanto mister Ranieri all’epoca, era ancora un tesserato del Fulham.

Non possiamo non morderci le mani per le infinite occasioni buttate al vento in quest’anno. Però ormai, piangere sul latte versato non serve a niente. Serve solo vedere il futuro e preparare l’impegno partita dopo partita. Ed in base al piazzamento finale, ci potremo anche regolare su che tipo di mercato poi farà la Roma in estate. Un conto è piazzarsi in Champions e un conto, no. Entrare in Champions fa tutta la differenza del mondo!

Nel primo tempo non è stata una bella Roma. Abbiamo sofferto il gioco dell’Udinese e per mezzora buona, non abbiamo mai tirato in porta. Nel secondo tempo Ranieri ha letto bene la partita e ha cambiato delle pedine in campo. Risultato: un’altra squadra. Più determinata, più compatta, più cattiva.

Finalmente è tornato al gol in casa anche Edin Dzeko (alleluja…dopo un anno!) e ho notato una gran partita di Marcano sulla fascia sinistra. E’ stata una bella sorpresa.

In serata ci si aspettava un pareggio tra Milan e Lazio per ruspare due punti a entrambe. Invece ha vinto il Milan e allora di riflesso abbiamo allungato sulla Lazio…quindi, va bene così!

La prossima giornata sarà però un esame di maturità per questa Roma. Ci attenderà l’Inter al Meazza. Gara difficile, dura, fisica. Ma il morale è alto e ce la giocheremo!

Daje Roma daje!

Bravo Marcano! Mi sei piaciuto sulla sinistra al posto di Kolarov!