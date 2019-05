Pronostici serie A: Lazio e Inter vittorie possibili

Pronostici serie A, 35° giornata

Si inizia venerdì sera con il derby Juve-Torino. I bianconeri partono fovoriti, con lo scudetto già conquistato, ma i granata si giocano la qualificazione in Champions, grazie ad un eccellente girone di ritorno. Una sfida con molto in palio, quella tra Udinese ed Inter, che vorrebbero entrambe raggiungere i loro obbiettivi stagionali: i padroni di casa vogliono chiudere in fretta il discorso salvezza, mentre gli uomini di Spalletti sognano di mettere in cassaforte il 3°posto. Anche l’Empoli spera nella salvezza, ma il derby toscano contro la Fiorentina sarà l’ultima spiaggia per gli azzurri, che non dovranno sottovalutare i Viola, a digiuno di vittorie da quasi 3 mesi.

La Roma si presenta a Genova come favorita e ha intenzione di ottenere la qualificazione in Champions. Impresa non facile, vista la pazza gara persa per 4-3 l’ultima volta che Ranieri ha incrociato i liguri e che ha messo fine alla sua prima esperienza sulla panchina giallorossa. Questa giornata di campionato terminerà lunedì sera con Milan-Bologna. Super favoriti i rossoneri, che sono ancora in corsa per la Champions e che sfrutteranno al meglio questo match casalingo, per non perdere colpi proprio ora.

Pronostici serie A: Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio e Atalanta



Juventus – Torino 3/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Juventus (4V, 1P, 1S), Torino (3V, 3P,);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,70 , il pareggio a 3,83 , il 2 a 6,00;

– Pronostico: Goal Si; Risultato esatto: 1-1.

Chievo – SPAL 4/05/2019 18:00

– Stato di forma ultime sei partite: Chievo (1V, 1P, 4S), SPAL (4V, 1P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,37 , il pareggio a 3,15 , il 2 a 2,45;

– Pronostico: 1x; Risultato esatto: 2-2.

Udinese – Inter 4/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Udinese (1V, 2P, 3S), Inter (2V, 3P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 5,25 , il pareggio a 4,02 , il 2 a 1,72;

– Pronostico: Under 2.5; Risultato esatto: 1-1.

Empoli – Fiorentina 5/05/2019 12:30

– Stato di forma ultime sei partite: Empoli (1V, 1P, 4S), Fiorentina (3P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,36 , il pareggio a 3,75 , il 2 a 3,00;

– Pronostico: Goal Si; Risultato esatto: 2-1.

Sassuolo – Frosinone 5/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Sassuolo (2V, 3P, 1S), Frosinone (2V, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,71 , il pareggio a 4,02 , il 2 a 5,25;

– Pronostico: Over 2.5; Risultato esatto: 3-1 .

Lazio – Atalanta 5/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Lazio (2V, 1P, 3S), Atalanta (4V, 2P);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,30 , il pareggio a 3,68 , il 2 a 3,25;

– Pronostico: Goal Si; Risultato esatto: 2-1.

Parma – Sampdoria 5/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Parma (4P, 2S), Sampdoria (2V, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,00 , il pareggio a 3,45 , il 2 a 2,55;

– Pronostico: Over 2.5 + Goal Si; Risultato esatto: 1-3.

Genoa – Roma 5/05/2019 18:00

– Stato di forma ultime sei partite: Genoa (2P, 4S), Roma (3V, 2P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,90 , il pareggio a 3,60 , il 2 a 2,03;

– Pronostico: Under 2.5; Risultato esatto: 0-2;

Napoli – Cagliari 5/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Napoli (3V, 1P, 2S), Cagliari (3V, 1P, 2S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,28 , il pareggio a 6,30 , il 2 a 12,00;

– Pronostico: Over 2.5; Risultato esatto: 4-0.

Milan – Bologna 6/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Milan (1V, 2P, 3S), Bologna (4V, 1P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,71 , il pareggio a 3,83 , il 2 a 5,80;

– Pronostico: Segno 1; Risultato esatto:1-0.

