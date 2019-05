Fantacalcio, i consigli per la 36esima giornata

Torniamo con l’appuntamento settimanale per tutti i consigli sul fantacalcio. Come sempre, suggeriamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, limitando i top players.

I match

Atalanta-Genoa (sabato, ore 15)

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Milan

Torino-Sassuolo

Frosinone-Udinese

Sampdoria-Empoli

Spal-Napoli

Roma-Juventus

Bologna-Parma

Inter-Chievo

Squalificati

Paquetà (Milan) Dijks (Bologna), Ionita (Cagliari), Veretout (Fiorentina), Kucka (Parma), Colley (Sampdoria), Sansone (Bologna) Barillà (Parma), Bernardeschi (Juventus), Brozovic (Inter), D’Ambrosio (Inter), Dioussè (Chevo), Gomez (Atalanta), Masiello (Atalanta), Mancini (Atalanta), Poli (Bologna), Rincon (Torino), Sportiello (Frosinone).

Portieri

Tra i big, il più consigliato per questo turno è Samir Handanovic. Schierabile anche Audero, così Skorupski.

Difensori

Con l’infortunio di De Vrij, gioca Miranda. Col Chievo potete metterlo: può benissimo portare a casa la sufficienza, magari anche qualcosa in più. Si può schierare De Silvestri, che dovrebbe partire titolare e vincere il ballottaggio con Ola Aina. Nell’Atalanta, spazio a Djimsiti. Non è tra le primissime scelte, ma non è così folle schierare Cristiano Biraghi contro il Milan. Infine, per quanto riguarda il reparto arretrato, consigliamo Cedric Soares –per chi lo ha preso all’asta di riparazione– che giocherà al posto dello squalificato D’Ambrosio.

Centrocampisti

In gol all’ultima contro l’Atalanta, potete schierare Parolo contro il Cagliari. Potrebbe giocare Gagliardini, che andrebbe a sostituire lo squalificato Brozovic. Anche se in pochi lo avranno al fantacalcio, chi ce l’ha può inserirlo: ha giocato pochissimo, ma ha segnato ben 5 gol. Suggeriamo anche Praet, che contro l’Empoli può prendere quantomeno un buon voto. Può far bene Soriano, un flop totale fino a gennaio con Mazzarri nel Torino, ma una bella rivelazione con Mihajlovic al Bologna.Tra i big, non rinunciate a Rodrigo De Paul.

Attaccanti

Nel Frosinone potete pensare a Pinamonti, una buona rivelazione di quest’annata fantacalcistica. Potete pensare a Mattia Destro, in gol contro il Milan. Ancora fiducia a Caicedo. Nel Milan, si è finalmente sbloccato Suso. Fossimo in voi, non ci priveremmo di lui contro la Fiorentina. Infine, contro la Juventus potete comunque schierare El Shaarawi, nettamente il miglior giocatore della Roma quest’anno come rendimento.

Anche per oggi, è tutto con i consigli fantacalcistici. Non ci resta che augurarvi un grosso ‘’in bocca al lupo’’!

