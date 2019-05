Pronostici serie A: Atalanta è quasi fatta? Piccola chance Milan

Pronostici serie A: 36° giornata di Serie A

Vincitore già definito, ma continua la corsa per i posti in Champions. Si cominica sabato pomeriggio con Atalanta-Genoa. Altissima la posta in palio per questo match: la Dea ha fatto un campionato sensazionale e non vuole mollare proprio ora la possibilità di agganciare il 3°posto, ma deve tenere la testa anche alla finale di Coppa Italia. Il Grifone, invece, deve ancora ottenere pienamente la salvezza e tenterà disperatamente di fare punti. Anche la Lazio non può spendere troppe energie in vista della finale di Coppa Italia contro i bergamaschi e affronta un Cagliari che potrebbe tentare l’impresa di conquistare i 3 punti, che con i baincocelesti non ottengono dal 2013.

Pronostici serie A: zona salvezza e Roma-Juve

Sampdori-Empoli si presenta per la truppa di Andreazzoli come l’ultima spiaggia per credere ancora nella salvezza, ma in casa i blucherchiati non concedono ai toscani la vittoria dal 2006. Big match quello di domenica sera tra Roma e Juventus. I giallorossi sono leggermente favoriti e sono costretti a vincere tutte le partite se vorranno strappare la qualificazione in Champions. Gli 11 di Ranieri potrebbero avere la meglio sulla Vecchia Signora, ma non devono sottovalutarla, perchè Allegti vorrà chiudere la stagione con onore. La giornata si concluderà lunedì sera con Inter-Chievo. Al Meazza sono super favoriti i nerazzurri che possono tranquillamente sopraffare i veneti, già mametmaticamente retrocessi in Serie B, mettendo così al sicuro la 3° piazza.

Atalanta – Genoa 11/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Atalanta (4V, 2P), Genoa (3P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,51 , il pareggio a 4,60 , il 2 a 7,50;

– Pronostico: Goal Si; Risultato esatto: 2-1.

Cagliari – Lazio 11/05/2019 18:00

– Stato di forma ultime sei partite: Cagliari (2V, 1P, 3S), Lazio (2V, 1P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,83 , il pareggio a 3,65 , il 2 a 2,02;

– Pronostico: 1x; Risultato esatto: 2-2.

Fiorentina – Milan 11/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Fiorentina (2P, 4S), Milan (2V, 2P, 2S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,00 , il pareggio a 3,40 , il 2 a 2,48;

– Pronostico: 1x + Over 1.5; Risultato esatto: 2-1.

Torino – Sassuolo 12/05/2019 12:30

– Stato di forma ultime sei partite: Torino (3V, 3P), Sassuolo (2V, 4P);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,55 , il pareggio a 4,50 , il 2 a 6,50;

– Pronostico: Segno 1; Risultato esatto: 2-0.

Sampdoria – Empoli 12/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Sampdoria (1V, 1P, 4S), Empoli (2V, 1P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,50 , il pareggio a 3,70 , il 2 a 2,87;

– Pronostico: Goal Si; Risultato esatto: 2-1.

Frosinone – Udinese 12/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Frosinone (2V, 1P, 3S), Udinese (1V, 2P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 5,25 , il pareggio a 3,85 , il 2 a 1,75;

– Pronostico: x2 + Over 1.5; Risultato esatto: 1-2 .

SPAL – Napoli 12/05/2019 18:00

– Stato di forma ultime sei partite: SPAL (4V, 1P, 1S), Napoli (3V, 1P, 2S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 5,55 , il pareggio a 4,45 , il 2 a 1,62;

– Pronostico: Goal Si + Over 2.5; Risultato esatto:1-3.

Roma – Juventus 12/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Roma (3V, 3P), Juventus (3V, 2P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,50 , il pareggio a 3,60 , il 2 a 2,86;

– Pronostico: 1x + Over 1.5; Risultato esatto: 2-1.

Bologna – Parma 13/05/2019 19:00

– Stato di forma ultime sei partite: Bologna (3V, 1P, 2S), Parma (5P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,85 , il pareggio a 3,25 , il 2 a 5,85;

– Pronostico: x + Goal Si; Risultato esatto: 1-1.

Inter – Chievo 13/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Intr (2V, 4P), Chievo (1V, 1P, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,16 , il pareggio a 9,00 , il 2 a 21,00;

– Pronostico: 1+ No Goal; Risultato esatto: 2-0.

