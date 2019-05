Pronostici serie A: rischio per Atalanta ed Empoli?

Pronostici serie A: le sfide salvezza e quelle Champions il cuore di questa giornata

I pronostici di serie A della 37° giornata di Serie A, si inaugurano sabato con Udinese e SPAL.

Un’occasione per i friulani per conquistare l’intera posta in palio, da una parte e un match senza valore per gli ospiti dall’altra. Segue Genoa-Cagliari, che potrebbe rivelarsi una sfida alla pari o una drammatica sconfitta per i liguri.

Partita insidiosa tra Sassuolo e Roma al Mapei Stadium, dove i neroverdi proseguono la loro corsa senza preoccupazioni, mentre i giallorossi tentano con tutte le forza di avvicinare la Champions.

A Chievo-Sampdoria, il pronostico consiglia una vittoria per i gialloblù. Seguono Empoli-Torino, dove gli azzurri si giocano il tutto per tutto per i tre punti della salvezza, e Parma-Fiorentina, in cui si affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Poi Milan-Frosinone, dove i rossoneri sono obbligati a fare punti. Altrettanto incerto è il confronto Juve-Atalanta, il cui pronostico sembra annunciare uno scontro acceso.

E, a chiudere in bellezza, Napoli-Inter, dove i primi puntano gli 80 punti e Lazio-Bologna di lunedì, in cui i biancocelesti, entusiasti dopo la vittoria in Coppa Italia, tenteranno di chiudere alla grande il campionato davanti al proprio pubblico.

Pronostici serie A



Udinese – SPAL 18/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Udinese (1V, 2P, 3S), SPAL (3V, 1P, 2S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,61 , il pareggio a 4,27 , il 2 a 6,50;

– Pronostico: segno 1; Risultato esatto: 2-0.

Genoa – Cagliari 18/05/2019 18:00

– Stato di forma ultime sei partite: Genova (0V, 3P, 3S), Cagliari (2V, 1P, 3S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,60 , il pareggio a 4,13 , il 2 a 6,50;

– Pronostico: Under 2.5; Risultato esatto: 0-0.

Sassuolo – Roma 18/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Sassuolo (1V, 4P, 1S), Roma (4V, 2P, 0S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 6,50 , il pareggio a 4,93 , il 2 a 1,51;

– Pronostico: Over 2.5; Risultato esatto: 1-2.

Chievo – Sampdoria 19/05/2019 12:30

– Stato di forma ultime sei partite: Chievo (1V, 1P, 4S), Sampdoria (1V, 1P, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 4,00 , il pareggio a 4,10 , il 2 a 1,91;

– Pronostico: segno sì; Risultato esatto: 1-0.

Empoli – Torino 19/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Empoli (2V, 1P, 3S), Torino (3V, 3P, 0S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,74 , il pareggio a 3,75 , il 2 a 2,70;

– Pronostico: segno 1x; Risultato esatto: 2-1.

Parma – Fiorentina 19/05/2019 15:00

– Stato di forma ultime sei partite: Parma (0V, 5P, 1S), Fiorentina (0V, 1P, 5S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 3,25 , il pareggio a 3,40 , il 2 a 2,48;

– Pronostico: segno 1x ; Risultato esatto: 2-1.

Milan – Frosinone 19/05/2019 18:00

– Stato di forma ultime sei partite: Milano (3V, 1P, 2S), Frosinone (1V, 1P, 4S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 1,14 , il pareggio a 9,30 , il 2 a 21,00;

– Pronostico: segno 1; Risultato esatto: 1-0.

Juventus – Atalanta 19/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Juventus (2V, 2P, 2S), Atalanta (4V, 2P, 0S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,50 , il pareggio a 3,20 , il 2 a 3,40;

– Pronostico: Under 2.5 ; Risultato esatto: 0-0;

Napoli – Inter 19/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Napoli (4V, 1P, 1S), Inter (2V, 4P, 0S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,55 , il pareggio a 3,60 , il 2 a 2,80;

– Pronostico: segno sì; Risultato esatto: 1-0.

Lazio – Bologna 20/05/2019 20:30

– Stato di forma ultime sei partite: Lazio (3V, 0P, 3S), Bologna (4V, 1P, 1S);

– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,18 , il pareggio a 3,25 , il 2 a 4,20;

– Pronostico: segno x2; Risultato esatto: 0-2.

