Superlega volley calendario: data di inizio, novità e playoff scudetto

Superlega volley maschile calendario: ieri al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme è stato diramato il calendario del campionato Superlega di volley maschile

Il 20 ottobre 2019 inizia il nuovo campionato di SuperLega Credem Banca per poi concludersi a maggio 2020, contando i playoff ancora da organizzare.

Sono 13 le squadre partecipanti e questo comporterà che una squadra riposerà ad ogni giornata. Ecco i roster completi:

Milano, Verona, Ravenna, Civitanova, Piacenza, Sora, Trentino, Padova, Modena, Perugia, Vibo, Latina e Monza.

Superlega volley calendario maschile: le novità

La Regular Season sarà come lo scorso anno, che prevede due retrocessioni per le ultime due classificate (e una sola promozione dalla Serie A2).

Il 1 aprile prenderanno il via i Playoff Scudetto coi quarti di finale; le semifinali dal 18 aprile, quindi le finali dal 1 al 12 maggio 2020.

Resta invariata anche la Coppa Italia e la Supercoppa, tranne che per la SuperCoppa quest’anno non ci sarà la partita per il terzo posto. Le partecipanti saranno sempre loro: Volley Lube Civitanova, Sir Volley Perugia, Trentino Volley e Modena Volley.

La prima giornata quindi inizierà il 20 Ottobre e sarà così:

Perugia – Latina

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza

Leo Shoes Modena – Kioene Padova

Calzedonia Verona – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Vero Volley Monza – Allianz Power Volley Milano

Consar Ravenna – Itas Trentino

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Per le altre partite di tutta la stagione vi invitiamo a consultare tutto il calendario completo sul sito ufficiale della pallavolo italiana.

Cosa ci aspettiamo da questa nuova stagione? Vogliamo analizzare come saranno queste squadre?

Iniziamo dando il bentornato in SuperLega a Piacenza, che torna in serie A dopo il fallimento ad allenarla ci sarà Gardini. Bernardi lascia Perugia, al suo posto Vital Heynen, che già sappiamo ci regalerà grande spettacolo. Andrea Giani lascia la bella Milano che ha aiutato a crescere e ritorna a Modena, stavolta da allenatore e si ritroverà ad allenare Matt Anderson (quante ragazze hanno deciso di cambiare squadra?). Tornano in Italia anche Stoytchev a Verona e Roberto Piazza a Milano.

Sarà un nuovo campionato da vivere insieme, siete pronti? Noi si, non vediamo l’ora, prima però godiamoci l’estate azzurra, a presto.