Icardi alla Juve? Secondo Alessandro Di Gioia di Calciomercato.com sarà lunga, ma si farà. Impensabili le piste Neymar e Modric-Milan. Ecco il punto sulle squadre di serie A

Abbiamo contatto in esclusiva Alessandro Di Gioia della redazione di Calciomercato.com. Con lui abbiamo fatto un punto sul mercato per i nomi caldi di Milan, Juve, Inter, Roma e le altre di serie A. Molte trattative sono più fumo negli occhi che altro.

Partiamo dalle utopie di questi giorni. Quanto c’è di veritiero nelle voci che parlano di un interessamento della Juve per Neymar? Del Milan per Modric e Dybala? e dell’Inter per Milinkovic Savic?

La prima è’ una voce che arriva dall’estero e si basa sulla volontà del brasiliano di lasciare Parigi, dove non si trova più bene da tempo: alla Juve piace come a chiunque, ma non ci sono al momento gli estremi per una trattativa. Stesso discorso del Milan per Modric: se il croato dovesse decidere di andare via da Madrid e se il Real lo dovesse liberare a cifre ragionevoli, allora il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto ad una trattativa. Su Milan-Dybala non mi risulta nulla, mentre l’Inter aveva pensato a Milinkovic-Savic ma poi ha deciso di investire in Sensi e Barella, quindi il prossimo sforzo economico sarà effettuato certamente per un attaccante.

Calcio mercato news – Passiamo invece adesso alle trattative terra a terra. Il Milan può arrivare a Upmecano attraverso la cessione di Calhanoglu o alla fine virerà su Pezzella della Fiorentina? E a centrocampo dopo aver perso Veretout, si prevede una conferma di Kessie o ci sarà qualche alternativa?

Upamecano rientra nei canoni di Elliott, dato che è un giovane dal sicuro avvenire, ma non è un obiettivo del Milan perché viene valutato dal Lipsia circa 50 milioni, cifra ritenuta troppo alta da Maldini e Massara, con o senza Calhanoglu di mezzo. Il club rossonero ci aveva provato per Pezzella, ma anche qui le richieste della Fiorentina di 20 milioni hanno fatto naufragare la trattativa. Penso che alla fine arriverà un difensore di pesonalità che possa alternarsi con Romagnoli e Musacchio in attesa di Caldara: gli obiettivi rimangono Lovren e Demiral. A centrocampo, se non esce nessuno il Milan rimarrà così: credo che per caratteristiche uniche Kessie sarà confermato, mentre se ci sarà l’occasione di prendere una mezzala non se la farà sfuggire. Modric al momento è solo un sogno.

La Roma può davvero avere la contropartita giusta per Suso?

Il Milan non accetta contropartite per Suso, vuole solo cash. I frequenti incontri a Casa Milan con l’agente di Suso Lucci fanno comunque intravedere possibili sviluppi.

E’ vero che Icardi alla Juve è più di una suggestione? O è più probabile vada al Napoli?

Io credo che Icardi, se rimane in Italia, possa andare solo alla Juve: gli indizi delle ultime ore depongono verso questa soluzione. Certo, non sarà una trattativa semplice: possibile che siano decisivi gli ultimi giorni di mercato. Il Napoli non credo sia un’opzione, per motivi economici e personali.

Possiamo ormai considerare arenata la trattativa fra James Rodriguez e il Napoli?

No, anzi: al momento James è più vicino all’Atletico Madrid che al Napoli. Decisivo l’eccessivo temporeggiamento dei partenopei, con Florentino Perez che non ha gradito alcune dichiarazioni di De Laurentiis e soprattutto con il presidente del Napoli che insiste per il prestito mentre il Real vuole cederlo a titolo definitivo.

Che altro colpo aspettarsi dalla Juve dopo De Ligt?

Il sogno è Pogba, ma sarà molto difficile arrivare al centrocampista

Calcio mercato news: su Lazio, Torino, Udinese e Cagliari

Passiamo ora alle squadre più bloccate. Secondo te perché Lazio e Fiorentina non si muovono sul mercato?

La Lazio ha comprato bene, anche se non con troppo clamore: Vavro e Jony saranno due sorprese della prossima stagione di Serie A. La Fiorentina prima di comprare deve cedere: partito Veretout, serve un’altra cessione eccellente.

Anche l’Udinese a parte il recente Gonzalez sembra ferma e pure il Torino stessa cosa. C’è qualche motivo? Dobbiamo considerare già degli ex Fofana e De Paul?

L’Udinese ha riscattato Nicolas e preso Cristo Gonzalez dal Real Madrid, un attaccante classe ’97 che si farà apprezzare. Ora i Pozzo vorrebbero piazzare de Paul che non ha grandissime offerte al momento, mentre Fofana può anche restare. Il Torino ha mantenuto tutti gli interpreti della passata stagione e non era sicuramente scontato: credo Cairo voglia soltanto pedine che siano evidentemente migliorative.

E infine sulla questione centrocampisti i cagliaritani possono davvero sognare il ritorno di Nainggolan in terra sarda ?

Il ritorno di Nainggolan al Cagliari è quasi impossibile, lo stipendio che percepisce è troppo alto.

Grazie mille per la collaborazione e per queste calcio mercato news.