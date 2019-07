By

Sorteggio Coppa Italia 2019/2020: sono stati sorteggiati tabellone e relativi accoppiamenti della prossima Coppa Italia. Le squadre di serie A in campo dal terzo turno, le “Big” dagli ottavi.

Tim Cup sorteggio primo turno di Coppa Italia, domenica 4 agosto. In campo le squadre di Lega Pro:

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Francavilla-Novara

Reggina-Vicenza

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

FeralpiSalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende

Piacenza-Viterbese

Catania-Francavilla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Sudtirol-Fasano

Potenza-Ianusei

Sorteggio Coppa italia: secondo turno, domenica 11 agosto:

Dal secondo turno di Coppa Italia scenderanno in campo le squadre di Serie B con le appena retrocesse Chievo, Frosinone ed Empoli che affronteranno rispettivamente le vincenti di Ravenna – Sanremese, Carrarese – Fermana e Reggina – Vicenza. Il Trapani, unica squadra siciliana rimasta tra i cadetti, se la vedrà contro la vincente di Piacenza – Viterbese.

Sorteggio Coppa Italia – Terzo e quarto turno: domenica 18 agosto e mercoledì 4 dicembre:

Sarà la volta delle squadre di Serie A classificatesi dal 9° al 17° posto nella scorsa stagione più le neopromosse Brescia, Verona e Lecce ipoteticamente future avversarie di Perugia, Cremonese e Salernitana. Tra le altre partite spicca un possibile Chievo – Cagliari.

Coppa italia 2019/20 tabellone con le big dagli ottavi: andata mercoledì 15 gennaio e ritorno il 22 gennaio:

Non vedremo derby prima della finale ad eccezione di quello della Mole con Juventus e Torino possibili avversarie in semifinale. La novità è il Napoli sorteggiata come testa di serie n° 1, dall’altra parte del tabellone la Juventus (testa di serie n°2). Ecco, salvo immancabili sorprese, i possibili ottavi:

Napoli – Brescia/Sassuolo

Lazio – Verona/Empoli

Atalanta – Fiorentina

Inter – Cagliari

Milan – Lecce/Spal

Torino – Genoa

Roma – Parma

Juventus – Udinese/Bologna