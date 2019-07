Ruoli fantacalcio: le anticipazioni, attenzione alle novità!

Ruoli fantacalcio: attenzione alle novità del listone. Ecco le quotazioni e ruoli con un po’ di sorprese. Andiamo ad analizzare i casi principali..

Difensori: i terzini ancora difensori

Dovrebbero rimanere difensori i terzini che lo scorso hanno era listati come difensori pur giocando nel 3-5-2 o nel 3-4-3. Giocatori come De Silvestri, Ola Aina, Ansaldi, Castagne, Hateboer, Gosens dovrebbero rimanere tra i difensori. Probabile la permanenza in questo reparto anche di Florenzi, anche se ci sono più dubbi sull’esterno della Roma. Occhio a questi nomi quindi, perché con essi potrete trovare tanti bonus nel reparto difensivo, e sappiamo quanto ciò sia fondamentale, e spesso decisivo, nel fantacalcio.

Ruoli fantacalcio: che novità dal centrocampo

Due novità importanti, per il centrocampo, saranno il Papu Gomez e Jesus Suso. Il primo agirà, come lo scorso anno, da trequartista, perciò al fantacalcio il suo ruolo verrà giustamente modificato. Anche Suso, ala fissa nel 4-3-3 dello scorso anno di Rino Gattuso, potrebbe agire in quel ruolo nel 4-3-1-2 di Giampaolo, e perciò al fantacalcio non sarà più attaccante. Dovrebbe rimanere centrocampista Lazzari, neo acquisto della Lazio, e dovrebbe essere listato centrocampista anche Lazaro, neo acquisto dell’inter. Perisic non si sa bene che ruolo avrà nell’Inter di Antonio Conte, ma dovrebbe rimanere centrocampista al fantacalcio. Stesso destino per Luis Alberto. Confermato anche Chiesa. Proprio il talento della Fiorentina, insieme a Gomez, sarà tra i giocatori che verranno pagati di più all’asta, perché possono garantire bonus e voti quasi come fossero attaccanti.

Attaccanti: novità Correa della Lazio e Ilicic

Due grandi novità dovrebbero essere Correa e Ilicic. Il primo con Inzaghi ha sempre giocato da seconda punta, così come lo sloveno con Gasperini la scorsa stagione. Perciò è giusto questo cambiamento di ruolo. Ali come Iago Falquè, Orsolini, Politano e Karamoh, dovrebbero essere listati come attaccanti, in quanto giocheranno tutti, probabilmente, come ali in un attacco a 3. Giocatori come questi vanno tenuti sicuramente d’occhio, ma il nostro consiglio è di non spendere cifre folli all’asta, perché spendere troppi crediti per occupare uno dei 6 slot dell’attacco per giocatori che non fanno troppi bonus potrebbe essere rischioso.

Queste sono le principali anticipazioni per quanto riguarda i listoni del fantacalcio, che verranno stilati ufficialmente nei prossimi giorni.

Restate collegati con noi per saperne di più riguardo al fantacalcio!