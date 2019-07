Calendario serie A 2019/20: c’è la data ufficiale

Lunedì 29 alle 18:45 dagli studi di Sky sarà stilato il nuovo calendario della serie A 2019/20!

Come vedere la diretta sorteggi calendari serie A?

I calendari saranno trasmessi in diretta sui canali Sky: Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A. In streaming live su skysport.it

E probabilmente ci saranno anche novità sulla questione dei diritti TV che come sempre sarà da sciogliere. Si creerà un nuovo rebus?

Il Calendario della Serie A non sarà più lo stesso?

Grossi cambiamenti all’orizzonte. Il calendario del prossimo campionato per come lo conosciamo, con tutta probabilità, non ci sarà più.

Secondo quanto riportato anche da calcioefinanza il sorteggio per il Calendario Serie A della prossima stagione si terrà negli studi di Sky tra il 29 ed il 30 Luglio prossimo.

Cosa cambia ?

Sostanzialmente, il sorteggio, dovrebbe riguardare solamente il girone di andata. Il girone di ritorno, invece, vedrà quasi sicuramente le partite sfalsate rispetto al calendario standard. Esempio: Milan – Napoli non è detto che si terrà per forza nella stessa giornata di ritorno di riferimento rispetto all’andata. Si è giocata alla quarta di andata? Bene, non è detto che venga poi giocata nella corrispettiva di ritorno.

Il motivo di questo cambiamento?

Secondo me una modifica di questo tipo puo’ servire, più che altro, a rendere un po’ più imprevedibile l’organizzazione ed il percorso delle squadre che partecipano al massimo campionato italiano. Basta lamentele su chi gioca prima o dopo e su chi, secondo certi allenatori “piangina”, ci sian sempre squadre più o meno favorite.

Continuate a seguirci ragazzi, perchè l’argomento verrà sicuramente ripreso per saperne di più e per capire se questa proposta andrà a buon fine!

16 Luglio 2019

Diramato il calendario di Serie A. Addio al “boxing day”

Ci siamo. Tra poche settimane il campionato di Serie A prenderà il via.

Non sono ancora noti gli incroci tra le squadre, ma quel che è sicuro è che ci sarà una “mega” pausa invernale e diremo addio al famigerato “boxing day” che sta tanto caro alla Premier League.

Prima partita il 25 agosto, l’ultima il 24 maggio. Questo per lasciare tempo ai giocatori impegnati nei prossimi Euro2020 di rifiatare e prepararsi per la competizione.

Pause e turni infrasettimanali nel calendario 2019-2020

Ci saranno numerosi impegni con la Nazionale maggiore. Il campionato si fermerà infatti l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo.

Quella che ci aspetta invece durante il prossimo inverno sarà una pausa lunghissima. Inizierà il 22 dicembre 2019 per terminare il 5 Gennaio 2020. Festività senza calcio. A me non dispiace.

I turni infrasettimanali saranno tre:

25 settembre 30 ottobre 22 aprile

La finale di Coppa Italia si disputerà a maggio. Precisamente il giorno 13.