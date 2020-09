Fantacalcio, i portieri consigliati per l’asta

Consigli fantacalcio

Ormai la Serie A è alle porte… e torna anche il nostro amato fantacalcio! Se hai bisogno di consigli per l’asta, ti trovi nel posto giusto!

Portieri

I consigliati

La strategia per la porta è fondamentale. Quello del portiere, al fantacalcio è un ruolo fondamentale che ogni tanto, erroneamente, viene sottovalutato. Avere un portiere che subisce pochi malus o che è bravo a parare i rigori, può fare la differenza in diverse fantagiornate. Naturalmente il consiglio è quello di cercare di prendere i big: Sczcesny e Handanovic sono probabilmente le soluzioni migliori, ma quest’anno occhio anche a Donnarumma (molto bene post lockdown), Strakosha e Ospina (in questo caso, assicuratevi anche Meret, perché i 2 potrebbero alternarsi, anche se il colombiano parte nettamente favorito nelle gerarchie di Gattuso). Se volete davvero a tutti i costi i primi due portieri citati, non abbiate paura: spendete. Ne varrà la pena. Donnarumma un passo indietro, ma anche lui può valere un buon investimento. Tra i portieri di Napoli e Lazio, forse leggermente meglio quelli partenopei, ma siamo lì. Se invece volete risparmiare per investire di più su altri reparti, dovete rivolgere lo sguardo a portieri come Musso, Cragno, Silvestri, Sirigu o Dragowski. In particolare, piacciono molto i primi due che possono essere presi in accoppiata perché quando l’uno gioca in casa, l’altro gioca in trasferta. Un dettaglio importantissimo al fantacalcio. Cragno-Musso sì, è una coppia assolutamente promossa.

Gli sconsigliati

Se siete in fanta a 6 o 8, cercate di evitare portieri come Sepe (Liverani a differenza di D’Aversa gioca un calcio più offensivo e meno attento alla fase difensiva), Skorupski o Consigli. Se proprio siete obbligati a prenderli perché gli altri portieri salgono troppo, allora cercate comunque di strapparli ad un prezzo limitato. No categorico (in fanta a 6 o 8) ai portieri delle neopromosse (Montipò, Cordaz e Zoet). In un fanta a 10, come alternative, Cordaz e Zoet sono meglio di Montipò, ma se possibile evitateli. Pau Lopez e Gollini? Ci stanno in un fantacalcio a 10 o più, ma solo in alternanza con gente come Musso, Cragno, Silvestri, Dragowski o Sirigu. In fanta a 6 o 8, se riuscite, non puntateci troppo perché subiscono parecchi gol. Si possono acquistare, ma come alternativa a portieri migliori (come Strakosha, Donnarumma e Ospina)