Consigli Fantacalcio 30esima giornata

Consigli fantacalcio

Tutto pronto per il 30° turno di Serie A. Ormai stiamo entrando nella fase finale del campionato, dove ci saranno tutti i verdetti. Non solo in Serie A, ma anche al fantacalcio… Siamo qui per darti una mano: consigliamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare i top player o di ricadere in scelte troppo scontate.

Consigli fantacalcio: i match

Spezia-Crotone (oggi, ore 15)

Parma-Milan

Udinese-Torino

Inter-Cagliari

Verona-Lazio

Juventus-Genoa

Sampdoria-Napoli

Roma-Bologna

Fiorentina-Atalanta

Benevento-Sassuolo

Consigli fantacalcio: gli squalificati

Barella (Inter), Lazzari e Correa (Lazio), Traorè (Sassuolo), Strootman (Genoa), Pulgar e Ribery (Fiorentina), Cristante (Roma)

Consigli fantacalcio: i portieri

Zoet nello spazio può essere una soluzione nel caso non abbiate big tra i pali. Contro ci sarà Simy che è in uno stato di grazia, perciò Zoet è da mettere solo in caso estremo. Sì a Musso contro il Torino. Infine, Consigli può essere una buona opzione per questa giornata.

Consigli fantacalcio: i difensori

Sì a Simone Bastoni, uomo capace di portare bonus. Ansaldi? È uno dei migliori nomi per il Toro in questa giornata. Se sta bene, è un giocatore che sa portare bonus al fantacalcio. Kjaer per un buon voto va messo praticamente sempre, quest’anno ha quasi sempre garantito una sufficienza abbondante. Potrebbe tornare Letizia nel Benevento dal primo minuto, quando c’è stato ha spesso fatto bene anche in termini di bonus. Infine, Danilo nella Juventus può essere una scelta logica per questa giornata.

Consigli fantacalcio: i centrocampisti

Assolutamente sì al Tucu Pereyra: col Torino può anche segnare. Nel Verona fiducia a Barak anche in un match sulla carta complicato come quello contro la Lazio. Sì a Giulio Maggiore, sarà fondamentale nel match contro il Crotone. Sì a Pasalic a Firenze. Infine, l’outsider di giornata: Nicolas Viola del Benevento. Se non avete grandi scelte, rischiatelo.

Consigli fantacalcio: gli attaccanti

Simy ormai è diventato banale consigliarlo. Guai a tenerlo fuori in un momento così. Nzola? Magari aspettate le formazioni ufficiali attorno alle 14, se parte titolare si può mettere. Sì a Oshimen a Marassi. Gaich, salvo importanti alternative, mettetelo: è in buona condizione, dovrebbe partire lui dall’inizio e non Lapadula. Infine, Felipe Caicedo: dovrebbe partire dal primo minuto complice l’assenza di Correa. Fiducia a lui.