Consigli fantacalcio Cagliari: su chi puntare stavolta?

L’esordio in campionato è alle porte anche per i rossoblu, che presentano diverse novità interessanti anche in ottica Fantacalcio…

Tutto pronto per l’esordio stagionale rossoblu, che vede il match con il Brescia alle porte, con interessanti risvolti anche in ottica Fantacalcio.

Abbondanza e due moduli per Maran

L’assetto tattico della passata stagione dovrebbe rimanere immutato, ovvero il 4-3-1-2, anche se in alcune occasioni, Maran ha optato per un più abbottonato 3-5-2. In ogni caso, il tecnico rossoblu partirà con la difesa a 4, composta da uno tra Mattiello e Cacciatore (occhio alle sorprese in questo caso) a destra, Ceppitelli e Klavan centrali (Pisacane e Romagna pronti ad insidiare il duo) e Luca Pellegrini sulla sinistra. In mediana, vista l’abbondanza, Maran avrà l’imbarazzo della scelta: Cigarini dovrebbe gioatrare in cabina di regia, anche se Maran sta cominciando a valutare l’opzione Nainggolan, come visto in Coppa Italia, con Birsa sulla trequarti in questo caso. Per i due posti da mezzala è lotta a tre tra Nandez, Rog e l’inossidabile Ionita. Sulla trequarti, al momento il ballottaggio si restringe a Nainggolan e Birsa, mentre in attacco le certezze si chiamano Pavoletti e Joao Pedro, ma attenzione all’eventuale arrivo di una seconda punta. In questo caso, Joao Pedro potrebbe perdere la titolarità.

5 certezze su cui puntare

ALESSIO CRAGNO: il portierone di Fiesole è stato, nella passata stagione, tra i migliori nel suo ruolo per costanza e rendimento, ottimo portatore di voti e bonus, grazie alle sue parate ed alla sua abilità sui calci di rigore.

LUCA PELLEGRINI: il terzino classe ’99 è tornato ad impossessarsi della corsia di sinistra ed è pronto a regalare prestazioni sopra la media e tanti +1.

RADJA NAINGGOLAN: il “Ninja” è tornato nella sua terra: qui, potrà trovare maggiore continuità e regalare gol e assist a tifosi e fantallenatori.

JOAO PEDRO: ha perso un po’ di appetibilità in quanto, quest’anno, è stato listato come attaccante. La seconda punta non è ancora arrivata, perciò, il titolare e rigorista è lui.

LEONARDO PAVOLETTI: ormai è tra i semi-top, viste le 16 reti della passata stagione. “Pavoloso” è pronto a regalare tanti +3, anche perché c’è un europeo alle porte.

5 possibili sorprese low-cost

RAFAEL: in attesa del recupero di Alessio Cragno è lui il titolare. Quando è stato chiamato in causa, è stato sempre affidabile, potrebbe tornare utile soprattutto nei match casalinghi. Le cautelarvi ulteriormente, provate a prenderlo in coppia proprio con Cragno.

SIMONE PINNA: è la grande rivelazione di inizio stagione. Dopo qualche anno di apprendistato a Olbia, il terzino classe 1997 è ancora qui a giocarsi le proprie carte. Complici i vari acciacchi di Mattiello e Cacciatore, si è ritrovato titolare in Coppa Italia, stupendo tutti quanti. Anche in campionato potrebbe ritrovarsi titolare, quindi occhio…

MARKO ROG: attenzione, qui di sicuro non si parla di sorpresa low-cost, vista la caratura del giocatore, ma in tanti lo conoscono perché ha fatto da comprimario a Napoli e non per le qualità tecniche. Qui si tratta di un talento finalmente pronto a sbocciare e a regalare gol e assist ai propri fantallenatori.

ARTUR IONITA: ogni anno vede il suo posto da titolare ricevere delle insidie, soprattutto con gli arrivi di quest’estate. Ma il moldavo, se riusciase a trovare quella continuità mai trovata, potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

VALTER BIRSA: Sembrava e serve tuttora in partenza, ma ci sono due fattori e non sottovalutare: è un pupillo di Maran e sta giocando da titolare in questo avvio di stagione, con Nainggolan sulla trequarti. Occhio, perché se dovesse rimanere in Sardegna, i bonus potrebbero arrivare da un momento all’altro