Consigli fantacalcio Lazio: come giocherà la squadra di Inzaghi? Chi comprare con sicurezza? Chi invece evitare?

Con questo pezzo andiamo a capire cosa possiamo pescare di buono dalla Lazio. La squadra di Mister Inzaghi ha molte buone opportunità e qualche rischio flop. Quali sono le scommesse su cui i tifosi laziali possono contare?

Modulo – Come nella passata stagione, Inzaghi adotterà il super collaudato 3-5-2, con i tre centrali di difesa guidati dall’inossidabile Acerbi, perno insostituibile della linea arretrata. A centrocampo si muoveranno in tre nella parte centrale, con Lucas Leiva nel ruolo di incontrista e Milinkovic, Luis Alberto e Parolo a contendersi due posti nella linea centrale. Sulle fasce ci sono le novità portate dal mercato: sulla destra si muoverà il folletto Lazzari, secondo miglior assist man nella passata stagione, a sinistra si alterneranno Lulic e Jony. Il primo ormai bandiera e certezza, il secondo nuovo acquisto di belle speranze!

Consigli fantacalcio Lazio: chi prendere al 100%

Andiamo però ad analizzare reparto per reparto, i giocatori su cui puntare.

Nomi per la difesa

Partiamo dalla porta: lo scorso anno la Lazio di Inzaghi ha subito 46 gol, Strakosha ha alternato ottime prestazioni a qualche incertezza. In questo precampionato ha sofferto parecchio, sembra in ritardo di preparazione. Buono da prendere a basso prezzo, tuttavia non ci punterei come primo titolare. Quindi massimo un 10!

Acerbi invece è ottimo da prendere, titolare e con il vizio del gol, insieme a lui si alterneranno Radu, Luiz Felipe e Bastos, insieme al nuovo acquisto Vavro. Il centrale slovacco (sponsorizzato dal suo compagno di nazionale Skriniar) ha un ottimo piede e facilità di tiro, potrebbe essere la sorpresa da prendere low cost come vi abbiamo indicato nel recente nostro speciale.

I nomi del centrocampo

Titolarissimo Leiva ma abbastanza inutile per bonus e gol, a centrocampo punterei a occhi chiusi su Milinkovic e Luis Alberto: entrambi devono riscattare una passata stagione non entusiasmante, si sono allenati bene e sono al centro del progetto del mister. Il rischio potrebbe essere Parolo, bravissimo anche in zona gol ma ormai sul viale del tramonto, difficilmente ripeterà i numeri fastosi di un paio di campionati fa.

Sulle fasce una certezza è Lulic, che però verrà insidiato da Jony, ala proveniente dal Malaga e molto bravo in fase offensiva. Rischioso, però, puntare tutto su di lui: meno esperto in difesa, come quinto di centrocampo potrebbe essere impiegato soprattutto in partite dove è necessario attaccare, senza troppe responsabilità difensive. Discorso diverso per Lazzari, certezza e tanti assist, sarà un titolare fisso. Unico neo: non ha un istinto del gol troppo spiccato.

I nomi dell’attacco

Immobile. E’ lui il titolare e porta in dote molti gol. Lo scorso anno ha un po’ faticato, ma l’innesto di Lazzari e Jony, potrebbe aiutarlo. Inoltre Inzaghi punta molto su Correa, ormai maturo per caricarsi sulle spalle il peso offensivo della Lazio. Insomma, Immobile ha nel suo arco una marea di frecce che lo aiuteranno a trovare con più facilità la via del gol. Buono anche Caicedo nel momento in cui si scelga Immobile: lo scorso campionato ha realizzato 8 gol da comprimario.

Consigliati: Acerbi, Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic, Immobile, Correa

Sorprese possibili: Vavro, Jony, Caicedo.