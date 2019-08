Siete in piena asta fantacalcio? Perché iniziate alla prima giornata? Beh non perdetevi il nostro speciale sui nomi a basso costo: quelli utili perché titolari, ma poco noti!

Consigli Fantacalcio Milan: su chi puntare cari milanisti?

Il Milan quest’anno è un cantiere aperto: non c’è dubbio! Per questa asta di fantacalcio andateci con le pinze, ve lo raccomandiamo! Però un tifoso di fantacalcio nella propria squadra ci crede sempre e qualche nome vi serve. E allora, dato che sul Milan, c’è scetticismo, vediamo su chi prendere e a che prezzo! Analizziamo la rosa attuale e troviamo i giocatori giusti.

Consigli fantacalcio Milan: chi scegliere per la difesa?

Allora la difesa del Milan non è una garanzia, lo sappiamo tutti. Anche se lo scorso anno la Samp di Giampaolo per buona parte della prima stagione ha preso pochi goal. Abbiate un po’ di fiducia dunque!

Donnarumma: è titolare e non si discute. Il ragazzino partenopeo pare sia in forma e l’ha mostrato. Donnarumma, un po’ i fanta-allenatori, lo conoscono. A volte regala dei strepitosi 7 in pagella, a volte miseri 5. Nel tempo sta migliorando e a volte dal dischetto da dei bonus interessanti. Un bel 20 fantamilioni o 30 sono da metterli!

Romagnoli: è un pezzo da 90 del valore dei tanti Skriniar, Chiellini, Manolas ecc…Il nostro capitano prende sempre un’ottima media, pochi cartellini e a volte è un attaccante in più! Dai almeno 15 qui ce ne vogliono.

Duarte-Musacchio: la coppia sarà in staffetta quasi sicuro e se Musacchio un po’ lo conosciamo (media 5.5) con pochi bonus, poco si sa del brasiliano, candeggiato da Sergino. E’ giovane, ex colonna del Flamengo, non è fatto per fare molti goal (7 in carriera finora(, ma fra i suoi pregi anche pochi gialli! Quindi lo volete un consiglio: 5 e 5 e non di più!

Calabria-Conti: i due terzini destri sono due giovani ragazzi interessanti. Calabria è titolare per ora e Conti vuole giocarsi le proprie chance. Calabria è un terzino che quest’anno con Giampaolo sembra orientato a offendere di più. Può portare assist e qualche goal. A volte l’ammonizione la spende. Conti dopo un rodaggio maledetto di mesi e mesi stavolta è pronto. Ma non è titolare, ancora non calcia come lo conosciamo e quindi prendetelo come se fosse una scommessa. Calabria mettete al massimo 9, Conti 1 e non di più!

Rodriguez-Theo Hernandez: la fascia mancina del Milan quest’anno è interessante. Più che per Rodriguez, per Theo Hernandez. Se lo svizzero è portatore di una buona media, qualche mini bonus e a volte qualche nostra incaz… Lo spagnolo è la scommessa vincente. Theo Hernandez è attualmente infortunato, ma non è una cosa gravissima. Lo spagnolo, ex talento del Real, tutto da verificare è corsa, velocità e assist. Pare che pure sotto rete se la cavi bene. Quindi, riassumendo: Rodriguez massimo 5, Theo Hernandez almeno più di 12. Caldara ragazzi ne avrà ancora per un po’.

Caldara e Strinic non si sa quanto giocheranno e che possibilità avranno. Direi 1 e basta.

Chi comprare a centrocampo fra Bennacer, Krunic, Kessie, Paquetà, Calhanoglu e Suso?

Bennacer-Biglia: qua il dubbio non è da poco. Perché? Perché in questa estate Giampaolo ha mostrato che l’argentino sta tornando il mediano davanti alla difesa che aspettavamo da un po’. Chiaro Biglia ha media da 6, prende gialli e a volte rossi, e porta pochi bonus. Optate per un 4 o 5 fantamilioni. Mentre Bennacer c’è la sola incognita: si adeguerà all’ambiente Milan? Il gicoatore argentino ha qualità nei piedi, ma non è il massimo per suo ruolo nel portare punti in più. Per noi anche qui un 5 e non più.

Krunic-Kessie-Borini: chi giocherà? Bella domanda! Allora il ragazzo arrivato da Empoli non ha giocato molto in pre-campionato. E’ giovane e nell’Empoli giocava più avanti. Sinceramente il suo acquisto per ora è un rischio fantacalcistico. Se proprio siete tifosi, pensate a un 1 o 2 in asta, ma non oltre. Kessie sarà ancora titolare? L’ivoriano non è più la sicurezza dello scorso anno. Là Giampaolo ha più opzioni e in estate ha smerimentato Borini con ottimi risultati. Quindi che si fa? Kessie è ancora rigorista, o almeno dovebbe esserlo. Frank corre tanto, ricuce, recupera e ogni tanto si inserisce, ma non è più garanzia. Ragazzi massimo 7 o 8 milioni, e no li sprecate. Di contro Borini è la scommessa più interessante. Mezzala scoperta questa estate e grande rendimento. Ex attaccante che sotto porta ci sa fare e possibilità di assist e media buona. Vi direi un 5 per un ottavo posto in rosa.

Calhanoglu-Paquetà-Suso-Bonaventura: qua il puzzle è più complesso ancora. Due posti per 4. Gente che separatamente regala bonus e fanta-entusiasmi. Allora il turco, uomo mercato anche a gennaio, è da dosare con le pinze. Si, se torna quello di Germania, ha il tiro da fuori, il goal e l’assist nelle corde. Però diciamocelo offrire più di 10 è una pazzia.

Paquetà è da scoprire dopo l’exploit dello scorso anno. Non è che porti chissà quali bonus, ma certo garantisce assist e buoni voti. Se poi finisse a fare il trequartista il suo valore triplicherebbe. Quindi soldi in mano e almeno più di 20 sì!

Bonaventura è tornato da un calvario pesante e ha la gamba giusta. Non è titolare e dovrebbe essere la riserva di Suso o di qualche mezzala destra. Jack in forma porta voti e goal a iosa, ma fino a settembre inoltrato farà comparse. Dipende da voi. Cioè se avete uno slot libero e se prendete Suso allora l’affare c’è. Jack sarà importante e può ritrovarsi. Diciamo 15 fanta-milioni!

Suso è la star del nuovo Milan di Giampaolo e respinte tutte le offerte dovrebbe essere titolare. Lo spagnolo porta bonus sui calci piazzati, tiri da fuori e assist. Solo che è lunatico e lo sappiamo. Quindi ti porta il 10 o l’11 e poi ti porta il 4,5 la volta dopo. Se Giampaolo riuscirà a domarlo allora…Qua ci vogliono 30 fantamilioni, ma anche 40, se davvero ci credete.

Arriviamo al reparto più importante del fantacalcio. Un milanista su chi punta? Scontato dire Piatek. Non fatevi ingannare dalle prestazioni scialbe d’agosto. Figuriamoci se uno come il polacco non la mette! Il bomber arriverà almeno in doppia cifra e Giampaolo con gli attaccanti ci sa fare, eccome. Quindi più di 100 a tutta birra, ma studiate bene: se vedete che alcuni attaccanti sono già andati, potreste trovarvelo in low cost.

Leao: il portoghese è una scommessa. Ha mostrato buone doti tecniche, ma paga per ora il passato mai brillante dei portoghesi in Italia. Quindi affidabilità zero e senso del goal meno che meno. Il giovanotto statisticamente risulta essere anche un buon assistman e le giocate non gli mancano. Dunque, in conclusione, metteteci un 15 o 20 rappresentativo per un sesto slot libero.

Castillejo sembra ormai vicino alla partenza, direzione Spagna. Poi tutto fa presagire che il Milan virerà su Correa dell’Atletico Madrid. Ma dato che non è ufficiale, attualmente non possiamo darvi altre indicazioni. A tal proposito rivalutate bene Borini che sa ricoprire anche questo ruolo.

Quindi come detto, cari milanisti, siamo un cantiere aperto e quindi ancora non siamo completi, però, se qualche rossoneri lo portate a casa non è che fate un errore eh…:)