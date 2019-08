Fantacalcio, i consigli per la prima giornata

Consigli fantacalcio: ci risiamo, si ricomincia! Qui ci sono tutti i consigli, reparto per reparto, per la prima giornata di fantacalcio!

I match

Parma-Juventus (oggi, ore 18:00)

Fiorentina-Napoli

Udinese-Milan

Cagliari-Brescia

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Squalificati

Pajac (Genoa), Vitale (Hellas Verona), Depaoli (Sampdoria), Buongiorno (Torino), Agudelo (Genoa), Mateju (Brescia), Magnanelli (Sassuolo), Rog (Cagliari), Ilicic (Atalanta), Berardi (Sassuolo), Balotelli (Brescia), Di Carmine (Verona)

Chi schierare in porta

Tra i big, il più consigliato è certamente Samir Handanovic, che ha sulla carta un match molto abbordabile contro il Lecce. Per il resto, si può schierare Skorupski contro il Verona se non avete grandi alternative. Infine, per chi ce lo ha come vice Cragno, consigliamo Rafael del Cagliari. Può portare anche una clean sheet.

Chi schierare fra i difensori

Izzo è ormai un big del fantacalcio: è da mettere quasi sempre. Ottima media voto e tanti bonus per essere un centrale di difesa: nel suo ruolo, al fanta, c’è poco di meglio. Nell’Atalanta, in difesa giocherà sicuramente Toloi. Per lui non tanti bonus, ma spesso bei voti. Si può schierare contro la Spal. Consigliamo anche Hateboer, suo compagno di squadra, non per un buon voto però: da lui ci aspettiamo i bonus. Suggeriamo anche D’Ambrosio, che nel match di lunedì sera contro il Lecce sostituirà l’infortunato Godin nella difesa nerazzurra. Infine, schierate assolutamente Luca Pellegrini del Cagliari.

Quali centrocampisti scegliere

Stefano Sensi è in forma, ha fatto un ottimo precampionato e si candida ad essere titolare dell’Inter per questa stagione. Già lunedì può portare buon voto e magari anche bonus. Se lo avete, schieratelo senza dubbi. Nell’Atalanta manca Ilicic, perciò al suo posto potrebbe giocare Malinovskyi. Se siete coperti, potete pensare di schierarlo. Consigliatissimo Roberto Soriano, che quest’anno dovrebbe agire da trequartista nel Bologna. Contro il Verona potrà già fare molto bene. Da schierare anche Sami Khedira, che un po’ a sorpresa sta piacendo, e non poco, al tecnico Maurizio Sarri. Per i più coraggiosi? Lazovic dell’Hellas.

Quali attaccanti schierare

Impossibile non mettere Leonardo Pavoletti. Può far gioire fin da subito. Occhio anche all’attaccante della squadra rivale di giornata, ovvero Antonio Donnarumma. E’ una scommessa per questo fantacalcio, ma già oggi se non avete di meglio potete rischiarlo. Muriel? Se siete coperti, assolutamente sì. Schieratelo. Contro il Verona, occhio a Palacio. Può fare una buona annata, così come tutto il Bologna. Infine, stuzzica l’idea Petagna da ex. Già lo scorso anno ha fatto 3 gol in 2 partite contro l’Atalanta, sua ex squadra. In più, è un buonissimo rigorista.

Per oggi, è tutto con i consigli sul fantacalcio. Vi auguriamo un buon inizio!