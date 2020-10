Fantacalcio, i consigli per la terza giornata

Consigli fantacalcio

Rieccoci con i consigli per il fantacalcio. Come solito, consigliamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare i top player

I match

Fiorentina-Sampdoria (stasera ore 20:45)

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Lazio-Inter

Parma-Verona

Milan-Spezia

Juventus-Napoli

N.B. Genoa-Torino rinviata a data da destinarsi a causa di un focolaio di Covid-19 nei padroni di casa. In base alle regole della vostra lega, potrete tenere i 6 politici oppure ricalcolare i risultati dopo il recupero del match.

Squalificati

Rabiot (Juventus), Terzi (Spezia), Iacoponi (Parma)

Portieri

Consigli sì, può essere schierato. In casa contro il Crotone ci può stare. Dragowski può essere un buon nome per questa giornata, contro una Sampdoria in difficoltà. Infine, tra i pali potete sfruttare il 6 politico di Sirigu (vedi sopra), altrimenti Silvestri può starci, anche se in trasferta non ha lo stesso rendimento casalingo.

Difensori

Muldur è favorito per partire dall’inizio contro il Crotone, è assolutamente consigliato. Può quantomeno portare un buon voto, ma non si escludono bonus. In una lega a 10, se non avete grosse alternative, potete pensare a Letizia del Benevento. Sì a Milenkovic nella Fiorentina. Schierate assolutamente Kjaer nel Milan, garantirà un buon voto. Infine, zero dubbi su Achraf Hakimi: mettetelo sempre, anche in partite complicate come quella di domenica contro la Lazio.

Centrocampisti

Nell’Hellas rientra Lazovic (può giocare dall’inizio): se siete coperti, schieratelo perchè potrà fare già bene. Assolutamente sì a Mario Pasalic. Per un buon voto, magari anche un assist, potete schierare Locatelli nel Sassuolo. Brahim Diaz promosso contro lo Spezia, ha anche qualche chance di partire dall’inizio. Infine, occhio ad Antonio Candreva che alla sua prima presenza in blucerchiato ha subito portato bonus.

Attaccanti

Palacio a Benevento assolutamente sì, è da schierare a meno che abbiate clamorose alternative. Sì a Kouamè, contro la Sampdoria può segnare. Sanchez probabilmente partirà della panchina, ma in queste prime due giornate ha fatto benissimo, per cui mettetelo comunque tra i titolari. Sì a Muriel, anche dalla panchina, nell’Atalanta. Infine, se non avete grosse alternative, potete rischiare con Gianluca Lapadula.

Anche per questo turno speriamo di essere stati utili con i nostri consigli. Alla prossima! E, come sempre, viva il fantacalcio!