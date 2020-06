Consigli Fantacalcio 27esima giornata

Consigli fantacalcio

Ebbene sì… Ci risiamo! Dopo più di 3 mesi e dopo i recuperi di questo weekend, riparte la Serie A e di conseguenza il fantacalcio (per chi avesse deciso di continuarlo). Torneremo, quindi, a darvi i nostri fantaconsigli! Come sempre, consigliamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare top player o di ricadere in scelte troppo banali.

I match

Fiorentina-Brescia (stasera, ore 19:30)

Lecce-Milan

Bologna-Juventus

Verona-Napoli

Spal-Cagliari

Genoa-Parma

Torino-Udinese

Inter-Sassuolo

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria

Gli squalificati

Bani, Santander e Schouten (Bologna), Donati (Lecce), Marchetti (Genoa), Borini (Hellas Verona), Ceppitelli e Cigarini (Cagliari), Pasalic (Atalanta), Marlon (Sassuolo)

Portieri

Consigliamo i portieri di Hellas e Napoli, vale a dire Silvestri e Ospina. Prevediamo una partita con pochi gol, tra due squadre molto organizzate in fase difensiva. Una buona soluzione per questa giornata può essere Luigi Sepe, che all’ultima ha parato anche un rigore.

Difensori

Lorenzo De Silvestri può essere un’idea. Contro il Parma ha giocato molto bene e può ripetersi contro l’Udinese. Nei match di Coppa Italia è parso molto in forma Maksimovic del Napoli, molto solido in coppia con Koulibaly. Può prendere un buon voto, se qualcuno ce lo ha, può schierarlo. In Genoa-Parma può essere un’idea Masiello. Può portare una sufficienza abbondante, e magari anche un bonus. Luca Pellegrini può portare un +1 contro la Spal: è consigliato. Infine, andate tranquilli con Smalling: contro la Sampdoria non dovrebbe faticare, e occhio ad eventuali bonus perché è uno che sa come si segna.

Centrocampisti

Rodrigo de Paul è consigliatissimo: vietato tenerlo fuori contro un Toro che quest’anno concede tantissimo. Pandev dovrebbe trovare spazio tra i titolari nel Genoa: anche lui piace molto. Kucka ha già il piede caldo: può portare altri bonus (magari ancora un +3 come nel recupero contro il Torino). Nella Roma, il centrocampista più consigliato è Lorenzo Pellegrini. Infine, occhio ad Alfred Duncan nella Fiorentina. Contro il Brescia fanalino di coda, può far bene.

Attaccanti

Non privatevi di Andrea Petagna e di Joao Pedro. Entrambi sono i bomber delle rispettive compagini, ed in match così non vanno tenuti fuori. Nel Parma, contro il Genoa, ispira Cornelius: può segnare, magari anche più di un gol. Alexis Sanchez potrebbe partire titolare contro il Sassuolo: in questo caso siamo pronti a scommettere su di lui. Certo, dovete essere coperti perché nel caso in cui non partisse titolare rischierebbe un sv. Infine, piace Vlahovic: toccherà a lui al centro dell’attacco della Fiorentina.

Per questa prima giornata post lockdown, è tutto. In bocca al lupo!