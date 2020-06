Consigli Fantacalcio 29esima giornata

Torniamo subito con i fantaconsigli: in questo periodo, non ci si ferma mai! Come al solito, consigliamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di non ricadere in scelte troppo banali.

I match

Torino-Lazio (stasera, ore 19:30)

Genoa-Juventus

Bologna-Cagliari

Inter-Brescia

Fiorentina-Sassuolo

Lecce-Sampdoria

Spal-Milan

Hellas Verona-Parma

Atalanta-Napoli

Roma-Udinese

Gli squalificati

Skriniar e Berni (Inter), Caceres (Fiorentina), Kucka (Parma), Felipe (Spal), Kumbulla (H.Verona), Lorenzo Pellegrini e Veretout (Roma), Malinovskyi (Atalanta), Vlahovic (Fiorentina)

Portieri

Donnarumma può anche non subire gol a Ferrara contro la Spal. Schieratelo senza dubbi. Silvestri è ancora consigliato, soprattutto se non avete alternative di livello. Ha appena subito 3 gol dal Sassuolo, ma in casa è un’altra storia. Infine, tra i pali può essere una buona soluzione Alessio Cragno.

Difensori

Nell’Inter può partire dall’inizio Ashley Young. Può essere una buona soluzione, può anche trovar un bonus. Nell’Hellas torna dalla squalifica Faraoni: assolutamente da schierare. Non rinunciate mai a Robin Gosens, nemmeno contro il Napoli. Uno con un rendimento così, non può essere mai messo in discussione al fantacalcio, a prescindere dall’avversario. Lirola sarà un ex contro il Sassuolo: si può mettere, è una buona soluzione per questa giornata. Può portare bonus. Infine, occhio a Bani del Bologna. Buonissimi voti e anche buona continuità realizzativa per questo giovane difensore centrale. Se non avete alternative di spicco, fidatevi di lui.

Centrocampisti

Nandez è consigliato. Il Cagliari è in ripresa, finalmente con Zenga è arrivata la svolta. Kulusevski sì, ancora da schierare. Contro l’Inter ha fatto molto bene, può ripetersi a Verona in un match che comunque non sarà facile. Tra i padroni di casa, invece, occhio a Pessina, inamovibile nelle gerarchie di Juric. Ha segnato anche 4 gol. Vietato lasciare fuori Castrovilli: ha voglia di bonus, se non lo troverà vi assicurerà comunque un bel voto. Puntateci. Infine, Filippo Falco. È l’outsider di giornata. Come quarto centrocampista ci può stare, assolutamente da scommetterci invece in un centrocampo a 5.

Attaccanti

Boga è on fire: sarebbe folle lasciarlo fuori in questo momento. Assolutamente da schierare. Nell’Inter assolutamente sì a Sanchez, anche se dovesse partite dalla panchina. Stesso discorso per Correa della Lazio: sia da titolare che dalla panchina, può incidere molto. Rebic impossibile da lasciare fuori in questo momento: nel 2020 ha quasi più gol che presenze. Per ultimo, una scommessa. Non ha giocato moltissimo, ma quando lo ha fatto ha spesso lasciato il segno. Stiamo parlando di Di Carmine dell’Hellas. Non tra le prime scelte, ma se siete in emergenza o non avete troppe alternative di lusso, fateci un pensierino.

Anche per oggi è tutto. In bocca al lupo!