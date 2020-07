Consigli Fantacalcio 33esima giornata

Consigli fantacalcio

Torniamo subito con i consigli sul fantacalcio. Consigliamo, come solito, 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare i top player o di ricadere in scelte troppo banali.

I match

Atalanta-Brescia (stasera, ore 21:45)

Bologna-Napoli

Milan-Parma

Sampdoria-Cagliari

Lecce-Fiorentina

Roma-Hellas Verona

Sassuolo-Juventus

Udinese-Lazio

Torino-Genoa

Spal-Inter

Gli squalificati

Patric (Lazio), Saelemaekers (Milan), Cuadrado (Juventus), Godin (Inter)

Portieri

Gollini da schierare, senza pensarci. Il Brescia ormai non ha più pretese, è una squadra allo sbando e l’Atalanta non dovrebbe faticare più di tanto questa sera. La Sampdoria è in un buon periodo di forma, mentre il Cagliari nelle ultime partite sta faticando a trovare la via del gol. Per questo, potete pensare ad Audero tra i pali. Infine, nel Napoli in vantaggio Meret su Ospina. Si può schierare il portiere italiano.

Difensori

Ansaldi può essere un ottimo nome per questa giornata, sia che lo abbiate listato come difensore che come centrocampista. Caceres potrebbe partire dal primo minuto nella Fiorentina: può essere una buona opzione se non avete alternative altisonanti. Dopo una stagione non troppo fortunata, sta vivendo un ottimo periodo di forma Kalidou Koulibaly: tra i big, è quello più consigliato. Caldara dovrebbe partire dal primo minuto contro il Brescia: per questa giornata è un buon nome. Infine, sì a Marco Davide Faraoni anche a Roma.

Centrocampisti

Kucka è in formissima nel Parma, ed è anche un ex. Si può schierare, può fare bene. Nell’Inter vorrà riscattarsi Christian Eriksen, dal quale ci si aspetta molto di più. Contro la Spal può essere la partita del riscatto. Nella Roma ancora fiducia a Mkhitaryan, che quando gioca porta quasi sempre bonus. Nell’Udinese invece non privatevi di Rodrigo De Paul, che contro una Lazio in difficoltà potrà fare bene. Per la mediana, infine, fiducia a Simone Verdi, le cui prestazioni post lockdown sono decisamente migliorate.

Attaccanti

Anche contro la Juventus, schierate Jeremie Boga: sta facendo un’annata devastante, non va tenuto fuori contro nessuno. Inoltre la Juventus pare un po’ in difficoltà, mentre il Sassuolo è in formissima. Ancora assoluta fiducia a Kevin Lasagna, autore di ben 6 reti da quando è ripartita la Serie A. Fiducia anche in Ante Rebic, altro giocatore in formissima nel 2020. Nell’Atalanta, stasera, si potrebbe rivedere Ilicic dal primo minuto. Contro la Juve ha dato buone risposte, chissà che stasera non possa tornare a regalarci bonus. Infine, potete pensare a Iago Falquè, che potrebbe partire dal primo minuto contro un Torino che subisce molti gol.

Per oggi è tutto con i consigli fantacalcio. Un grosso ‘in bocca al lupo’ per questa fantagiornata e… alla prossima!

