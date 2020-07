Consigli Fantacalcio 35esima giornata

Consigli fantacalcio

Non ci si ferma un attimo… Terminata una giornata di Serie A, e dunque di fantacalcio, ne ricomincia subito un’altra! Eccoci quindi in vostro aiuto consigliando, come sempre, 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare i top player.

I match

Atalanta-Bologna (stasera, ore 19:30)

Sassuolo-Milan

Parma-Napoli

Inter-Fiorentina

Lecce-Brescia

Sampdoria-Genoa

Spal-Roma

Torino-Hellas Verona

Udinese-Juventus

Lazio-Cagliari

Gli squalificati

Carboni (Cagliari), Hateboer (Atalanta), Dijks (Bologna), Spalek (Brescia), Bonucci (Juventus), Petriccione (Lecce), Ferrari (Sassuolo), Milik (Napoli), Amrabat (Hellas Verona), Lukic (Torino)

Portieri

Audero nel derby? I derby sono da sempre partite a sé, è difficilissimo fare pronostici. La Samp però sta bene, e se non avete clamorose alternative potrebbe valere la pena correre il rischio. Pau Lopez contro la Spal sì, questa volta può essere un’ottima soluzione. Infine, potete schierare Gollini, che post lockdown ha un’ottima media voto ed una buona fantamedia (l’Atalanta infatti sta subendo meno gol rispetto a prima).

Difensori

Faraoni può fare benissimo contro il Toro: è assolutamente un nome da tenere in considerazione per questa giornata. Dopo il gol contro l’Inter, si può confermare Spinazzola. Se lo avete listato difensore, è assolutamente da schierare Castagne, che partirà certamente dall’inizio complice anche l’assenza di Hateboer per squalifica. Sabelli contro il Lecce, se non avete importanti alternative, è un’opzione interessante per prendere un voto anche oltre la sufficienza. Infine, fiducia ad Acerbi.

Centrocampisti

Pasalic è in ballottaggio per una maglia da titolare con Freuler, ma se siete abbastanza coperti a centrocampo, schieratelo comunque. Ricordiamoci che all’ultima a Bergamo, contro il Brescia, il croato ha realizzato una tripletta. Pandev nel derby? Sì, è un’opzione sensata, come lo è Karol Linetty nella Samp. Nella Roma potrebbe partire dall’inizio Perez: se non contro la Spal, quando schierarlo? Infine, occhio a Zaccagni nell’Hellas, contro un Torino che concede sempre tantissimo.

Attaccanti

Berardi quando vede il Milan fa quasi sempre bene: non lasciatelo fuori nemmeno stavolta. Bonazzoli ce lo avranno in pochissimi al fantacalcio, ma chi ce lo ha, lo metta. Sta vivendo un momento di forma straordinario. Sì a Lapadula contro il Brescia: il Lecce deve assolutamente vincere per sperare in una complicata salvezza, ed il bomber dei salentini dovrà cercare di risultare decisivo ad ogni costo. Kalinic potrebbe partire dal primo minuto contro la Spal: se così fosse, ci aspettiamo buone cose da lui. Infine, non mettete in discussione Barrow, tra i più in forma da quando è ripresa la Serie A. Tra l’altro è un ex…

Anche per oggi è tutto con i fantaconsigli di Tifoblog. In bocca al lupo!