Consigli Fantacalcio 36esima giornata

Consigli fantacalcio

Pronti per la terzultima giornata? Anche oggi ti aiutiamo con 3 consigli tra i pali e 5 consigli per reparto, cercando di non ricadere in scelte troppo banali.

Consigli fantacalcio: i match

Napoli-Udinese (stasera, ore 20:45)

Cagliari-Fiorentina

Atalanta-Benevento

Bologna-Genoa

Inter-Roma

Lazio-Parma

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Juventus

Torino-Milan

Crotone-Verona

Consigli fantacalcio: gli squalificati

Schiattarella (Benevento), Leiva e Andreas Pereira (Lazio), Saelemaekers (Milan), Ricci (Spezia), Nkoulou (Torino)

Consigli fantacalcio: i portieri

Lo Spezia ultimamente è in grande difficoltà. Perciò potete schierare Audero, anche se è reduce dai 5 gol subiti dall’Inter. Assolutamente sì a Gollini contro il Benevento. Infine, se non avete importanti alternative, potete pensare a Mattia Perin contro il Bologna.

Consigli fantacalcio: i difensori

Per un buon voto, magari sperando in un bonus, potete schierare un centrale nell’Atalanta come Djimsiti. Zappacosta in questo momento deve essere intoccabile, schieratelo senza alcun dubbio. Reca può essere una buona opzione se non avete alternative di rilievo. Sì a Skriniar nell’Inter: ha segnato pure all’andato. Ora difficilmente si ripeterà, ma può garantire una sufficienza piena. Infine, fiducia a Kjaer dopo la strepitosa prestazione contro la Juventus.

Consigli fantacalcio: i centrocampisti

Fiducia a Lazovic, che potrebbe regalarvi bonus nella trasferta di Crotone. Sì a Jankto, che contro lo Spezia potrebbe anche segnare. Sfruttate l’entusiasmo di Brahim Diaz, non lasciatelo in panchina. Spazio a Myranchuk nell’Atalanta, che pur partendo dalla panchina può segnare, come spesso ha fatto in questa stagione. Infine, a centrocampo potete dar spazio a Nandez, in netta ripresa nelle ultime uscite. Ha segnato contro il Napoli e fornito 2 assist nell’ultimo match a Benevento.

Consigli fantacalcio: gli attaccanti

Sanchez? Può giocare dall’inizio, non tenetelo fuori, nemmeno con la Roma. Simy assolutamente intoccabile. Destro? È un ex… Bisogna però vedere se sarà titolare o meno. Da schierare in assenza di valide alternative. Sì a Lozano che è in lotta per una maglia da titolare. Infine, Domenico Berardi: ormai è da schierare sempre, anche nelle partite sulla carta più toste.

Per questa giornata è tutto. Un grosso ‘in bocca al lupo’ e alla prossima!