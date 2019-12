Consigli Fantacalcio 17esima giornata: chi schierare cominciando già oggi?

Consigli fantacalcio: come fare la formazione della 17° giornata?

Stasera si aprirà la 17esima giornata di Serie A, con l’anticipo Sampdoria-Juventus. Sarà un turno di campionato molto particolare, perché la inizia stasera e finisce domenica. Perciò, al fantacalcio, bisogna inserire la formazione entro stasera, con partite che si giocheranno tra 3 o 4 giorni, e quindi sarà molto più difficile azzeccare la formazione giusta da schierare. Inoltre, Lazio-Verona è rinviata a febbraio, quindi 6 politico per tutti i giocatori di Lazio e Hellas a meno che nel vostro regolamento di lega non abbiate ammesso i 6 politici ma aspettate a ricalcolare i risultati quando verrà recuperata la partita.

I match

Sampdoria-Juventus (stasera, ore 18:55)

Fiorentina-Roma (venerdì, ore 20:45)

Udinese-Cagliari (sabato, ore 15:00)

Inter-Genoa (sabato, ore 18:00)

Torino-Spal (sabato, ore 20:45)

Atalanta-Milan (domenica, ore 12:30)

Lecce-Bologna (domenica, ore 15:00)

Parma-Brescia (domenica, ore 15:00)

Sassuolo-Napoli (domenica, ore 20:45)

Gli squalificati

Danilo (Bologna), Vieira (Sampdoria), Bentancur (Juventus), Amrabat (Hellas Verona), Theo Hernandez e Paquetà (Milan), Brozovic e Lautaro Martinez (Inter), Lapadula e Majer (Lecce), Nandez e Olsen (Cagliari), Pandev (Genoa), Maksimovic (Napoli).

Portieri da schierare 17° giornata

Se non avete big in porta, per questa giornata è consigliato Luigi Sepe. Il Parma sta andando bene (come il Brescia del resto) e in casa il portiere napoletano può prendere un buon fantavoto. Anche Skorupski può essere una buona soluzione, anche se il Lecce in casa segna molto. Infine, se avete i 6 politici, consigliamo un portiere di Lazio o Hellas Verona. In porta, un 6 è un ottimo voto!

Difensori da schierare 17° giornata

Darmian può essere una buona soluzione per prendere un 6, voto che in difesa è spesso prezioso. Occhio agli esterni dell’Atalanta: quello che piace maggiormente è Gosens, però dovete essere coperti perché, come sempre, è in ballottaggio con Hateboer e Castagne. Nella Roma potrebbe trovare spazio Florenzi: anche lui è fortemente consigliato. Ribadiamo la totale fiducia ad Ansaldi, sia che lo abbiate difensore che centrocampista. Al momento è il giocatore cardine del Torino: siamo pronti a scommettere in altri suoi bonus. Infine, un nome a sopresa: Sabelli, terzino destro del Brescia. Ce lo avrete in pochi, ma non ha ancora saltato un minuto e un paio di bonus li ha portati. A Parma può essere schierato.

Centrocampisti da schierare 17° giornata

Berenguer sta benissimo: vietato tenerlo fuori. Castrovilli è consigliato, come quasi sempre a meno che non abbiate, in questo ruolo, clamorose alternative a centrocampo. Pasalic facilmente troverà spazio dal primo minuto: è anche un ex, schieratelo, senza dubbi. Occhio a Pippo Falco: il Lecce deve fare punti, e il numero 10 è il giocatore certamente di maggior talento dei salentini. Infine, vi proponiamo un nome piuttosto rischioso e assolutamente non scontato per questa giornata di fantacalcio: Karol Linetty. Migliore in campo nel derby contro il Genoa, vorrà riconfermarsi, anche se gli spetta un match contro la Juventus capolista.

Attaccanti da schierare 17° giornata

Caputo titolare anche contro il Napoli? Assolutamente sì. Il Napoli è ancora totalmente in difficoltà, per cui un numero 9 come lui non deve essere tenuto fuori. Dopo qualche prestazione opaca, il Cholito Simeone è tornato al gol: a Udine può riconfermarsi. Nel Bologna fiducia a Palacio: può essere il vostro terzo attaccante se schiererete un tridente. Nel Milan potrebbe partire dall’inizio Leao insieme a Piatek: può essere una soluzione per questa giornata, anche se per schierarlo titolare è meglio se siate coperti nel reparto offensivo. Infine, fiducia al Gallo Belotti: è pienamente recuperato, giocherà dall’inizio e sarà pronto a ritornare al gol.

Anche per oggi, con i nostri consigli fantacalcio è tutto. In bocca al lupo!