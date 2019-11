Consigli fantacalcio 12esima giornata

Consiglia fantacalcio 12° giornata. Chi schierare?

Suggeriamo, come sempre, 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare i top. Inoltre segnaliamo 5 trappole che potrebbero rovinarvi la giornata di fanta.

I match

Sassuolo-Bologna (stasera, ore 20:45)

Brescia-Torino

Inter-Hellas Verona

Napoli-Genoa

Cagliari-Fiorentina

Lazio-Lecce

Sampdoria-Atalanta

Udinese-Spal

Parma-Roma

Juventus-Milan

Gli squalificati

Ilicic (Atalanta), Cetin (Roma), Matri (Brescia), Igor (Spal), Obiang (Sassuolo), Marchetti (Genoa), Ribery (Fiorentina)

Portieri

Consigli può essere una buona soluzione nel match di stasera contro il Bologna. Il Sassuolo non è esattamente quella squadra che prende pochi gol, però Consigli è un portiere da buon voto e gioca in casa. Due opzioni possibili, se non avete grandi nomi tra i pali, sono Musso e Berisha, avversari in Udinese-Spal. Tra i due, forse, meglio il primo, ma anche il secondo ha una buonissima media voto. Entrambi, per rendimento, sono belle sorprese di questo avvio di campionato.

Difensori

Nell’Atalanta, schierate Hateboer. Fino ad ora non sta certamente rendendo come lo scorso anno, ma a Marassi può far bene. Bonus? Possibile. Milenkovic fino ad ora sta sorprendendo per i bonus: già 3 le sue reti in questa stagione. Potete schierarlo anche nella difficile trasferta cagliaritana. Nella Roma schierate assolutamente Mancini, che gioca ormai centrocampista centrale. Una bella scoperta non solo per i giallorossi, ma anche per il fantacalcio. Nel Napoli dovrebbe essere certo di un posto da titolare Di Lorenzo: da schierare, senza troppi dubbi. Infine, Acerbi: con lui non rischiate (quasi) mai.

Centrocampisti

Castrovilli è on fire: impossibile tenerlo fuori in questo momento. Si è sbloccato, dopo un pessimo avvio di stagione, Rodrigo de Paul: fiducia a lui contro la Spal, fanalino di coda. Con Fonseca, Pastore è totalmente rinato. Chi ce lo ha, lo inserisca tra i titolari: a Parma può fare veramente bene. Svanberg dovrebbe giocatore nel Bologna, complice l’infortunio di Soriano. Può essere, per i pochi che ce l’avranno, una buona idea come quarto nome a centrocampo. Infine, occhio a Pandev, listato centrocampista quest’anno. Con Motta sta andando benissimo, e a Napoli è anche un ex.

Attaccanti

Lozano dovrebbe partire dall’inizio. Il Napoli non è in una situazione affatto facile, lo sappiamo ,ma contro il Genoa difficilmente non segnerà qualche gol. Lozano può essere tra i marcatori. Balotelli contro il Torino’ Per noi sì. Ha segnato contro l’Hellas settimana scorsa, e ha sfiorato più di una volta il secondo gol. Premiatelo. Caputo è recuperato: è tra i più consigliati in questa giornata. Assolutamente da schierare. Fiducia a Simeone: ex di giornata, è piuttosto in forma. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Infine, Lasagna può segnare contro la Spal: è la sua occasione.

Le trappole

Nkoulou, in questo momento, non convince. Il suo rendimento fino ad ora, dopo tutto quello che è successo a fine estate, è alquanto deludente, come tutta la rosa di Mazzarri nell’ultimo periodo. Meglio evitarlo nella trasferta a Brescia. Occhio a schierare Audero: la Samp è in ripresa, ma contro c’è l’Atalanta, uno dei più prolifici attacchi della Serie A. Può portare tanti malus, fate molta attenzione. Occhio a Milinkovic: chiaro, contro il Lecce è dura lasciarlo fuori, ma in questo periodo non è in forma. Valutate bene in base alle alternative a vostra disposizione. Stesso discorso per Koulibaly: fino ad ora il difensore senegalese è irriconoscibile, non è follia pensare di tenerlo in panchina. Nel Milan, eviteremmo un po’ tutti per questa giornata. In particolare, cercate di evitare Paquetà che potrebbe incappare in un’insufficienza allo Stadium.