Consigli Fantacalcio 37esima giornata di Serie A

Consigli Fantacalcio

Anche quest’anno fantacalcistico sta per giungere al termine. In molte leghe i verdetti sono già stabiliti, in altre ancora è tutto aperto. Per questo, vale la pena seguire i nostri consigli: 3 per la porta, 5 per ciascun altro reparto, sempre cercando di limitare i top player.

I match

Parma-Atalanta (stasera, ore 19;30)

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Spal

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Torino-Roma

Gli squalificati

Rabiot (Juventus), Thorsby (Sampdoria), Larsen (Udinese), Nandez (Cagliari), Rincon (Torino), Rahmani (Verona), Rispoli (Lecce), Gagliardini (Inter), Toloi (Atalanta), Dessena (Brescia), Mertens (Napoli)

Portieri

Handanovic viene da due reti inviolate. Anche contro il Napoli può essere un’opzione, seppur in un match non facile. Terracciano sta avendo un rendimento sopra le aspettative da quando ha rimpiazzato l’infortunato Dragowski: ci può stare un suo impiego tra i titolari nella fantaformazione per questa giornata. Tra i pali del Verona dovrebbe tornare Silvestri: assolutamente da schierare contro la Spal, a prescindere da ogni alternativa che abbiate in quel ruolo.

Difensori

Milenkovic è reduce da buone prestazioni e da un gol. Sarà un’ottima scelta. Kyriakopoulos intriga: contro il Genoa può portare un buon voto o addirittura bonus. Sì a Smalling nella Roma contro il Toro. Fiducia a Criscito, anche se nelle ultime giornate ha un po’ deluso. Infine, fidatevi di Kjaer se avete bisogno di un buon voto.

Centrocampisti

Djuricic è consigliatissimo: non tenetelo fuori questa giornata. Castrovilli post lockdown sta deludendo, tuttavia contro il Bologna può rilanciarsi. Non abbiate dubbi su Kulusevski, che tra l’altro contro la Dea è un ex. Sì a Perez della Roma contro il Torino: dovrebbe partire dall’inizio, fiducia in lui. Infine, Pasalic nell’Atalanta per sperare in un +3.

Attaccanti

Spazio al Tucu Correa contro il Brescia: può fare davvero la differenza nel finale del vostro fantacalcio. Per la squadra di Inzaghi, già contro l’Hellas (gara in cui Correa ha segnato) ha dimostrato quanto possa essere importante per la Lazio. Okaka è da schierare contro un Lecce che concede tantissimo. Kouamè potrebbe partire dall’inizio contro il Bologna: se così fosse, occhio perché può segnare. Nel Bologna, invece, impossibile privarsi di Musa Barrow. Infine, occhio a Sanabria: se non avete grosse alternative nel reparto offensivo potete pensare ad un suo impiego.

Anche per oggi è tutto. In bocca al lupo e viva il fantacalcio!

N.B. Se avete correzioni, suggerimenti o informazioni riguardo al contenuto dell’articolo scrivete a ”mail tifoblog”.