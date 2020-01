Consigli Fantacalcio 20esima giornata

Consigli fantacalcio

Rieccoci con i soliti nostri amati consigli sul fantacalcio. Come sempre suggeriamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di non ricadere in soluzione troppo banali.

I match

Lazio-Sampdoria (sabato, ore 15)

Sassuolo-Torino

Napoli-Fiorentina

Milan-Udinese

Bologna-Hellas Verona

Brescia-Cagliari

Lecce-Inter

Genoa-Roma

Juventus-Parma

Atalanta-Spal

Gli squalificati

Hateboer (Atalanta), Bisoli (Brescia), Criscito (Genoa), Bentancur (Juventus), Lulic (Lazio), Mario Rui (Napoli), Florenzi e Kolarov (Roma).

Portieri

Stavolta consigliamo Gollini. L’Atalanta subisce molti gol, ma la Spal ne fa altrettanto pochi. E la Dea ha il grande vantaggio di giocare in casa. Strakosha può far bene, anche se la Samp è in crescita. Infine, una scommessa può essere Marco Silvestri del Verona, grande affare fino ad ora per chi lo ha acquistato.

Difensori

Contro il Lecce può far bene Cristiano Biraghi. L’esterno nerazzurro fino ad ora non ha entusiasmato, ma in Puglia può prendere un buon voto e, perché no, magari portare un +1. Nella Roma consigliamo Florenzi, il quale non sta facendo sicuramente una grandissima stagione, ma è in ripresa. Acerbi ancora da schierare: gioca in casa ed è facilmente pronosticabile un’abbondante sufficienza. Sabelli del Brescia sta stupendo: se non avete grosse alternative o siete in emergenza, può essere una soluzione molto valida per questa giornata di fantacalcio. Infine, fiducia a Rafael Toloi che fino ad ora ha realizzato qualcosa come 5 assist in campionato. Non male per uno che di professione fa il difensore centrale…

Centrocampisti

De Paul è in formissima: schieratelo ancora, pure a San Siro. Berenguer è una delle più belle sorprese del centrocampo, al fantacalcio, di questa stagione. Contro il Sassuolo è consigliatissimo. Fiducia a Candreva contro il Lecce: si aspettano vivamente dei bonus. Non rinunciate a Pasalic nell’Atalanta: sta segnando molto e trovando continuità, perciò vietato tenerlo fuori contro la Spal. Per finire con questo reparto, un altro nome suggerito è Darko Lazovic dell’Hellas: a Bologna può portare bonus.

Attaccanti

Schierate Mario Balotelli: contro il Cagliari può essere il suo match. Boga è consigliato, il Torino in difesa sta faticando per cui un giocatore del suo talento può essere rischiato come terzo in un tridente. Alexis Sanchez come subentrante dalla panchina? Per noi è sì, naturalmente se siete coperti con dei panchinari che prenderanno voto. Tra i big, prevediamo scintille per Paulo Dybala: con Maurizio Sarri sta definitivamente mostrando il fuoriclasse che è. Infine, per chi lo ha già acquistato, fiducia a Patrick Cutrone: è vero, con il Napoli non sarà facile, ma i partenopei sono in profonda crisi e l’ex Milan può timbrare il cartellino al suo esordio in campionato con la maglia della Fiorentina.

Per oggi è tutto con i nostri consigli fantacalcio. In bocca al lupo e… alla prossima!