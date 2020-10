Fantacalcio: i consigli per la sesta giornata

Consigli fantacalcio

Eccoci con i consigli dell’ultim’ora sul fantacalcio. Come al solito, proponiamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto da schierare, cercando di non ricadere in suggerimenti troppo banali.

I match

Crotone-Atalanta (oggi, ore 15)

Inter-Parma

Bologna-Cagliari

Udinese-Milan

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Verona-Benevento

Gli squalificati

Cigarini (Crotone)

Portieri

Silvestri è consigliatissimo. 3 cleen sheet su 5 partite disputate, e solo 2 reti subite: per il momento è una garanzia. Audero nel derby? Sì, la Samp sta andando bene mentre il Genoa, per vari motivi, è in difficoltà. Rimane un derby, quindi una partita a sè, ma se non avete grosse alternative potete schierare il portiere blucerchiato. Infine, schierate Gigio Donnarumma (che fino a ieri avrete messo in tribuna) che è tornato negativo dopo il tampone.

Difensori

Nell’Inter potrebbe partitre dal primo minuto Darmian. Si può schierare, può portare almeno un buon voto. Augello sta facendo molto bene, dategli fiducia anche nel derby. Nell’Hellas fiducia a Lovato che sta sorprendendo tutti, attirando anche le attenzione delle big. Rimane però in ballottaggio per qualche acciacco fisico, perciò assicurativi di essere coperti. Nella Juventus si può schierare Danilo, forse sorprendentemente tra i migliori difensori bianconeri in questo inizio stagione. Infine, se siete in emergenza, lanciate Caldirola tra i titolari sperando in una sufficienza, magari abbondante.

Centrocampisti

Politano è tra più in forma nel Napoli. Ha segnato anche in coppa e dovrebbe partire titolare, è consigliatissimo per questo turno. Salamaekers contro l’Udinese sì, assolutamente approvato. Contro l’Atalanta, Jankto è stato forse il migliore nella Sampdoria: puntate su di lui nel derby. Sì a Soriano in casa contro un Cagliari che a livello difensivo concede molto: può portare bonus. Una scommessa? Barak contro il Benevento.

Attaccanti

Partiamo con una scommessa: Ounas. Potrebbe partire dall’inizio a Bologna, dovrà sfrutterà quest’occasione. Kalinic contro il Benevento? Sì, solo nel caso in cui non abbiate grosse alternative, perchè il giocatore è ancora dietro di condizione. Tuttavia l’avversario non è proibitivo, per cui pensateci. Assolutamente sì a Oshimen, non è partito fortissimo nella sua avventura a Napoli ma con il Sassuolo può fare molto molto bene. Muriel dovrebbe partire dall’inizio a Crotone, può essere la sua giornata. Infine, se non avete grosse alternative, Orsolini: sta faticando, deve dare segnali perchè non può continuare così. Per questa partita, però, siamo fiduciosi.

Anche per oggi è tutto con i consigli sul fantacalcio. A presto! Viva il fantacalcio!