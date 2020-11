Fantacalcio: i consigli per l’ottava giornata

Consigli Fantacalcio

Finalmente ci risiamo! Torna la Serie A e, naturalmente, il fantacalcio dopo la sosta per le Nazionali. Tifoblog torna, perciò, a consigliare 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di non ricadere in scelte troppo banali e limitando i top player.

I match

Crotone-Lazio (sabato, ore 15)

Spezia-Atalanta

Juventus-Cagliari

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Verona-Sassuolo

Udinese-Genoa

Napoli-Milan

Gli squalificati

Augello e Tonelli (Sampdoria), Luperto (Crotone)

Portieri fantacalcio

Sì a Dragowski contro il Benevento. Se non si schiera in quest’occasione, quando lo si schiera? Musso contro il Genoa sì, promosso. Infine, tra i pali potete pensare ad Audero se non avete grosse alternative.

Difensori fantacalcio

De Ligt tornerà dopo il lungo stop per l’operazione alla spalla. Causa le assenze di Bonucci e Chiellini, dovrebbe addirittura partire titolare. Finalmente è a disposizione uno dei migliori centrali del fantacalcio, perché da lui qualche gol ce lo si aspetta. Nel Verona sta facendo benissimo Dimarco: chi ce lo ha, lo schieri. Complici anche le assenze di Lazovic e Faraoni, giocherà certamente sulla sinistra. Nella Roma si può schierare Mancini, uno che sa come si segna (ricordiamo i 5 gol di 2 anni fa nell’Atalanta). Larsen contro il Genoa può essere una buona opzione per una sufficienza: non ci stupiremmo se portasse anche un bonus. Infine, sfruttate il momento d’oro (ottime prestazioni per lui in Nazionale) di Alessandro Bastoni.

Centrocampisti fantacalcio

Vietato tenere fuori Gaetano Castrovilli, che contro il Benevento giocherà trequartista nel 4-2-3-1 di Prandelli. Barak è in un momento magico, non si può davvero tenere fuori per alcun motivo. Rabiot può essere una buona opzione nella Juventus, in Nazionale è parso in buona forma. Damsgaard? Non è sicuro che possa partire titolare, ma si può schierare al fantacalcio, coprendosi. Infine, potete pensare a Remo Freuler contro lo Spezia: può anche segnare.

Attaccanti fantacalcio

Lammers si gioca una maglia da titolare contro lo Spezia: in ogni caso, fossimo in voi lo schiereremmo. Caicedo col Crotone potrebbe partire dall’inizio, ma anche se partisse dalla panchina e entrasse non sarebbe affatto un problema, anzi… Assolutamente da schierare. Okaka contro l’Udinese? Se non avete grosse alternative sì, si può schierare. Può fare gol, magari anche più di uno. Non abbiate dubbi su Pedro nella Roma, se non segna prende comunque un buon voto o magari fa assist. Infine, Musa Barrow: a Marassi può scatenarsi.

Anche per questo turno, è tutto. Scegliete bene chi schierare, anche seguendo i nostri consigli. Viva il fantacalcio!