Fantacalcio, i consigli per l’undicesima giornata

Dopo l’infrasettimanale, subito pronti con il nuovo turno di Serie A. Consigliamo 3 portieri e 5 giocatori per reparto, cercando di limitare i top player. Inoltre vi elenchiamo 5 trappole di giornata, ovvero 5 giocatori molto appetibili che però, per vari motivi, potrebbero non rispettare le attese.

I match

Roma-Napoli (oggi, ore 15)

Bologna-Inter

Torino-Juve

Atalanta-Cagliari

Verona-Brescia

Genoa-Udinese

Lecce-Sassuolo

Fiorentina-Parma

Milan-Lazio

Spal-Sampdoria

Gli squalificati

Sono 11 gli squalificati per l’undicesima giornata di Serie A. Ecco qui l’elenco: Fazio (Roma), Nkoulou (Torino), Tachtsidis (Lecce), Cassata (Genoa), Rabiot (Juventus), Marchetti (Genoa), Jajalo (Udinese), Pezzella (Fiorentina), De Roon (Atalanta), Luca Pellegrini (Cagliari), Ribéry (Fiorentina).

Portieri

Silvestri è la grande rivelazione, fino ad ora, di questo fantacalcio. Tante cleen sheet per lui, ed Hellas che fino ad ora ha la miglior difesa del campionato. Contro il Brescia, in casa, potete schierarlo. Radu, invece, sta subendo molti più gol con il suo Genoa. Contro un Udinese allo sbando può però essere schierato. Infine, si può pensare a Dragowski contro il Parma, reduce da una brutta sconfitta casalinga contro il Verona.

Difensori

Fiducia al ‘’sindaco’’ Acerbi, che nell’infrasettimanale ha realizzato un gol da 30 metri. Difficile che possa portare un altro bonus, ma anche contro il Milan può garantire un buon voto. Tra i centrali low cost,due grandi affari sono stati, fino ad ora, Kumbulla e Cistana, in questa giornata avversari. Ecco, si possono schierare entrambi. A Kolarov non rinunciate mai, nemmeno contro il Napoli. Infine, per la difesa continuate a puntare su Bonucci anche in un match delicato come il derby di Torino.

Centrocampisti

Nell’Atalanta dovrebbe trovare spazio dall’inizio Malinovski. Va assolutamente schierato, soprattutto se siete coperti in questo ruolo. Non dubitate di Castrovilli: è in un grande periodo, continuate a schierarlo. Schone fino ad ora grande flop del fantacalcio, ma contro l’Udinese e con Thiago Motta in panchina non privatevene. Nainggolan sarà impegnato in un match non facile, ma è da schierare comunque, perché in questi match è quel giocatore che può e deve dare qualcosa in più al Cagliari. Infine, tra i low cost potete pensare a Miguel Veloso.

Attaccanti

Milik si è ufficialmente sbloccato: in questo momento, non bisogna tenerlo fuori per alcun motivo, nemmeno contro la Roma. Pinamonti può regalare gioie in casa: superconsigliato per questa giornata. Nella Spal, potete schierare Petagna. Anche lui gioca in casa, e contro una squadra in netta difficoltà come la Sampdoria. Nel Sassuolo, Berardi è particolarmente consigliato. Sempre difficile da decifrare un giocatore così, che alterna lampi pazzeschi a giornate totalmente anonime. Contro il Lecce, però, potete dargli fiducia. Sempre in Lecce-Sassuolo, occhio all’ex Babacar. Non è certamente tra le prime scelte, ma può essere un buon nome per questa giornata di fantacalcio.

Le trappole

Boateng può essere una trappola: con Montella fino ad ora poca roba, anche in casa contro il Parma può faticare. Dipende dalle alternative che avete: di certo c’è molto meglio in questo momento nel reparto offensivo. Stesso discorso per Gabbiadini: anche se è contro il Lecce, schieratelo solo in mancanza di alternative. Occhio a schierare De Paul, fino ad ora una macchina di insufficienze. Non fatevi abbindolare troppo da Suso: vero, si è sbloccato, ma una sola punizione trasformata in rete non basta per sciogliere i dubbi su di lui. Infine, se potete, evitate di schierare Veretout, impegnato in una gara tosta contro il Napoli, squadra che fa proprio del centrocampo la sua forza.