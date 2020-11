Fantacalcio, i flop di inizio stagione

Flop fantacalcio

Dopo l’elenco delle sorprese (che troverete ancora qui sotto) proposte qualche giorno fa, analizziamo quali sono i giocatori che fino ad ora stanno avendo un rendimento sotto le aspettative al fantacalcio.

Portieri fantacalcio

Fino ad ora, molto male Samir Handanovic. Qualche voto insufficiente e parecchi gol subiti per uno dei top portieri (almeno sulla carta) da prendere al fantacalcio. Irriconoscibile, fino ad ora, Salvatore Sirigu: in questi anni è stato, insieme a Belotti, tra le poche garanzie del Toro, mentre quest’anno non solo i gol subiti sono tantissimi (16) e le reti inviolate sono una, ma anche i voti non brillano. Su Skorupski, infine, non vi erano certo enormi aspettative. Come media voto è attorno al 6, ma come fantamedia un disastro: nemmeno una rete inviolata e già 13 reti subite.

Difensori fantacalcio

Non lo bocciamo sicuramente, però per il momento non si è ancora visto il vero De Vrij. Voti insufficienti soprattutto nelle ultime apparizioni, e ancora nessun bonus. Con molta probabilità sarà un discorso di preparazione fisica. Ci si aspetta qualcosa in più da Cuadrado, che non sta facendo male ma nemmeno bene. Solo un assist, un cartellino giallo e media voto attorno al 6. Tra problemi fisici e quant’altro, fino ad ora è come non avere avuto Mimmo Criscito al fantacalcio. Ed il capitano del Genoa, al fantacalcio, è sempre uno dei big. Flop totale Ansaldi, che con Giampaolo non riesce a trovare minutaggio. Disastro Kolarov: un assist, ma per il resto 3 volte senza voto, e tanti voti insufficienti. Fino ad ora è un flop totale, anche se si poteva immaginare, giocando come centrale nella difesa a 3 di Antonio Conte. Infine, malissimo N’koulou: brutti voti (come tutto il Torino, escluso Belotti) e addirittura potrebbe aver perso il posto da titolare nella difesa di Giampaolo.

Centrocampisti fantacalcio

I dubbi su di lui persistevano già nei mesi scorsi, ma sta addirittura andando peggio del previsto. Stiamo parlando di Christian Eriksen, un giocatore ormai totalmente fuori dal progetto di Antonio Conte. In termini di fantacalcio (voti e bonus), non bene Arturo Vidal, che sta giocando in una posizione più arretrata rispetto a ciò che siamo abituati a vedere. Disastroso Castillejo fino ad ora: ormai è panchinaro fisso di Saelemaekers. Molto male Simone Verdi: non è una questione di minutaggio perché fino ad ora con Giampaolo ha sempre giocato, ma la fantamedia è pessima. Tantissime insufficienze. Male Pulgar, che fino ad ora non ha trovato molto spazio, ma con Prandelli (arrivato qualche giorno fa al posto di Iachini) potrà rilanciarsi. Infine, nominiamo Arthur, che non è nemmeno titolare nelle idee di Andrea Pirlo.

Attaccanti fantacalcio

Sta deludendo tantissimo Kevin Lasagna. 0 gol in 7 partite, e da quando Gotti è passato al 4-3-3 è addirittura finito in panchina. Non bene, fino ad ora, il Tucu Correa: solo un assist all’ultima contro la Juve, per il resto solo voti poco positivi. Ci si aspetta sicuramente di più da Duvàn Zapata, ma per lui siamo certi che sarà solo questione di tempo. Dybala è in enorme difficoltà: sembra, al momento, non esserci né dal punto di vista fisico né da quello atletico. Solo una rete e molte insufficienze, per Kouamè: ci si aspetta certamente di più, magari con Prandelli potrà svoltare. Infine, ci si potrebbe aspettare qualcosa di più da Riccardo Orsolini, che non è ancora tornato ai livelli pre lockdown.

Sorprese fantacalcio

Portieri fantacalcio

Indubbiamente, la sorpresa più lieta è Marco Silvestri. Media voto superba, culminata addirittura con degli 8 in pagella nell’ultimo match contro il Milan. 3 reti inviolate in 7 partite sono un ottimo bottino per un portiere low cost, e 5 gol subiti non sono sicuramente molti. Assolutamente a sorprese, è lui il miglior portiere del fantacalcio dopo le prime 7 giornate. Buona media voto anche per Sportiello, che sta sostituendo degnamente l’infortunato (ora recuperato) Gollini. Ricordiamo che tanti avranno strappato Sportiello all’asta ad un solo credito, per cui non ci si può affatto lamentare del suo rendimento. Ottimo rendimento anche per Mirante: per lui vale lo stesso discorso del portiere dell’Atalanta. Ha rubato il posto da titolare a Pau Lopez, garantendo qualche clean sheet e una buona media voto.

Difensori fantacalcio

Tra i difensori centrali, spicca Lovato dell’Hellas Verona. Sta trovando tantissimo spazio con Juric, soprattutto a causa delle numerose assenze. Il giovane classe 2000 sta sorprendendo per personalità e sicurezza nonostante l’età, ed ha una buona media voto. All’asta iniziale, in pochi lo avranno preso, e chi lo avrà preso immaginiamo lo abbia pagato un credito. Affarone. Sempre nel Verona, sta piacevolmente sorprendendo Federico Dimarco. Non è sulla carta un titolare, ma complici le assenze prima di Lazovic e poi di Faraoni, sta trovando spazio sulla fascia sinistra dell’Hellas. I risultati, per ora, sono ottimi: nell’ultimo match casalingo, per esempio, ha realizzato ben 2 assist contro il Benevento. Era tra i nostri consigliati, ma Biraghi tra gol e assist è partito fortissimo: fino ad ora è in assoluto tra i migliori difensori del fantacalcio. Benissimo anche Zappa, terzino destro ormai titolarissimo nel Cagliari: buoni voti e qualche assist per il giovane cresciuto nel settore giovanile dell’Inter.

Centrocampisti fantacalcio

Nella Samp, quando ha trovato spazio ha fatto spesso bene Damsgaard, giovane esterno danese. Grande facilità di corsa ed un importante bagaglio tecnico per lui, ha già fatto un gol e un assist. Può fare davvero belle cose al fantacalcio. Soriano non è una vera e propria sorpresa, ma 4 gol e 3 assist dopo sole 7 giornate erano difficili da preventivare. Meglio del previsto. Stesso discorso per Castrovilli, ottimo giocatore ma non troppo da fantacalcio. Eppure, per il giovane barese sono già 4 reti realizzate. Come media voto, molto bene il giovanissimo classe 2002 Nicolò Rovella del Genoa. Personalità e buona qualità ne fanno di un buon prospetto anche per la Nazionale italiana del futuro. Convocazione in Nazionale che ha appena trovato Mattia Zaccagni dell’Hellas: già lo scorso anno non ha fatto male, ma quest’anno sembra aver fatto il salto di qualità. Partito fortissimo anche il suo compagno di squadra Barak: dopo un problema fisico iniziale e la positività al Covid 19, 3 gol nelle ultime 2 partite.

Attaccanti fantacalcio

5 gol per i due attaccanti cagliaritani Joao Pedro e Simeone. Non si può certo parlare di soprese, ma 5 gol in 7 partite sono tanta roba. Ricordiamo che si pensava, inizialmente, che il brasiliano occupasse il ruolo di ala sinistra nel 4-3-3 di Di Francesco, mentre proprio per il numero 10 il mister dei rossoblù ha virato verso un 4-2-3-1 con Joao Pedro trequartista. Proprio da questo momento, sia le prestazioni del Cagliari che quelle del brasiliano sono impennate. Devastante l’impatto di Alvaro Morata nella nuova avventura bianconera. Le qualità dello spagnolo non sono messe in discussione, ma proveniva da diversi anni bui e non era scontato partisse così forte. Invece sono già 6 gol (molti altri annullati per fuorigioco millimetrici) in stagione, di cui 2 in campionato (oltre ad un assist). In Serie A, oltre ai bonus citati, sempre voti positivi (tranne all’esordio contro la Roma). Nulla di clamoroso, ma forse non ci si aspettava un avvio così col botto.

Sta facendo benissimo anche Rafael Leao: dopo l’infortunio di Rebic, il giovane talento portoghese è salito in cattedra: voti praticamente sempre dal 6,5 in su, 2 gol e 3 assist. Già 3 reti per Felipe Caicedo: non è poco per un giocatore che non solo non è un titolare, ma dovrebbe essere, dopo l’arrivo di Muriqi, addirittura la quarta punta della Lazio. Infine, è corretto nominare Scamacca del Genoa: 2 gol e un assist per lui, e prestazioni in continuo miglioramento. In pochi di voi lo avranno al fantacalcio, è un giocatore che sarà stato preso a pochissimi crediti (anche 1) oppure sarà ancora svincolato.

Continuate a seguirci! In arrivo anche un’analisi sui flop momentanei di questa stagione fantacalcistica. Restate collegati!