Top & Flop Fantacalcio: l’attaccante del Sassuolo conferma lo splendido inizio di stagione con altre due reti. Mkhitaryan esordio con gol, Ceppitelli insospettabile bomber di giornata

Eccoci al terzo appuntamento di Top & Flop Fantacalcio: vediamo insieme i giocatori che si sono distinti, nel bene e nel male, in questa terza giornata di Serie A.

Alla prima di Sarri in panchina, la Juve non va oltre allo zero a zero (che sta stretto alla Fiorentina). Massimo risultato con il minimo sforzo per le milanesi che vincono entrambe 1 a 0 giocando gran parte del match in superiorità numerica. Bene il Napoli, che vince di misura contro una Sampdoria ancora ferma a zero punti.

In ottica Fantacalcio risultano determinanti le partite Roma-Sassuolo e Brescia-Bologna: divertenti e ricchissime di gol.

Giornata caratterizzata da tanti cartellini rossi che hanno condizionato diverse partite. Non perdiamo altro tempo, vediamo i migliori e i peggiori della terza giornata della Serie A 2019/2020!

Top & Flop portieri

Meret (voto Fantacalcio.it: 7): Primo clean sheet della stagione dopo due giornate in cui il Napoli ha incassato troppi gol. Da segnalare un miracolo su Rigoni nel primo tempo

Consigli (1,5): Fonseca riconferma il suo spirito offensivista e rifila quattro gol al mal capitato portiere del Sassuolo.

I Top in difesa

Ceppitelli (13,5): Il Fantacalcio è strano, a volte per vincere non bastano CR7 e Lukaku ma serve la doppietta di Ceppitelli che si fa trovare puntuale nell’area avversaria per ben due volte.

Cistana (9,5): Il giovane difensore del Brescia segna il suo primo gol in serie A nella sconfitta casalinga contro il Bologna.

Criscito (10): Ottimo inizio di stagione per Mimmo Criscito. Segna su rigore il gol del temporaneo pareggio.

I difensori Flop

Sabelli (3,5): Sfortunato autogol che contribuisce alla sconfitta contro il Bologna di Mihajlovic.

Calabria (4,5): Espulso a trenta secondi dal termine del match. Peccato, fino a quel momento non aveva assolutamente demeritato sfiorando anche un euro gol con palo colpito da fuori area.

Murillo (5): Per la seconda giornata consecutiva nei “difensori flop”. Tanti errori in fase difensiva. Pessimo inizio di stagione.

I Top a centrocampo

Mkhitarian (10): Niente male l’ultimo arrivato in casa Roma. Corre tanto, diverte con giocate d’alta classe e si concede anche il lusso del gol all’esordio con la nuova maglia.

Sensi (10): Uno dei giocatori più in forma del momento. Segna ancora. Gol decisivo nell’uno a zero casalingo contro l’Udinese.

Pellegrini (11): Il centrocampista della Roma confeziona ben 3 assist nel match contro il Sassuolo. Migliore in campo, i compagni ringraziano.

I centrocampisti Flop

De Paul (3): Lascia l’Udinese in 10 uomini dopo una brutta manata ai danni di Barella.

Dessena (3,5): La sua espulsione mette in forte difficoltà i compagni che si fanno rimontare da un caparbio Bologna.

Paquetà (4,5): Schierato a ridosso delle due punte nel match di Verona. Non si vede mai e viene sostituito a fine primo tempo.

I Top bomber

Mertens (13,5): Segna altri 2 gol, ora sono 112 con la maglia del Napoli. Si riconferma uno degli attaccanti più forti del nostro campionato.

Berardi (13,5): La giornata passata tre gol, questa volta due. Al momento è in testa alla classifica cannonieri della Serie A.

Donnarumma (13,5): La Serie A non lo spaventa. Segna oggi (ben 2 gol) come ha sempre segnato nelle categorie minori.

I Flop in attacco

Ronaldo (5): Giornata no per il calciatore migliore del nostro campionato. Sbaglia un gol nella ripresa e rimane in ombra per il resto della partita.

Lukaku (5): Un altro big che fa una partita di basso livello è Lukaku. Appesantito e mai pericoloso.

Stepinski (3): In queste prime giornate abbiamo assistito a diversi esordi da sogno. Stepinski invece, alla prima con l’Hellas, si rende protagonista di una scarpata a Musacchio che gli costa il cartellino rosso dopo venti minuti di gioco.

Ecco i Top & flop di questa giornata. Buon Fantacalcio!

Top & Flop Fantacalcio torna per voi la prossima settimana!