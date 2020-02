Scopriamo chi è Pobega, promessa del Milan in prestito al Pordenone

Il Milan sta per rinnovare il contratto a Pobega, centrocampista classe’99. I rossoneri raccolgono i cocci dopo la rimonta subita nel derby a San Siro. Nel frattempo, lato mercato, la dirigenza continua ad investire sulle giovani promesse: Maldini & co si stanno muovendo per il rinnovo di Pobega. Scopriamo meglio le sue caratteristiche e il motivo per cui viene soprannominato Harry Potter!

Chi è Pobega: caratteristiche tecniche

Il cognome spagnoleggiante non inganni: Tommaso Pobega è un centrocampista italianissimo, classe’99. Di proprietà del Milan, attualmente è in prestito al Pordenone in Serie B. È un giocatore di quantità e centimetri, 188 per l’esattezza. Mancino, il suo ruolo preferito è quello di mezz’ala sinistra. All’occorrenza, può giocare anche come centrocampista centrale, mediano o trequartista. È dotato di grandi capacità di interdizione ed è abile nel gioco aereo. Molto bravo negli inserimenti: basta vedere i gol collezionati in questa stagione, quasi tutti arrivati dopo giocate “a rimorchio” del portatore di palla. Completa il profilo tecnico un buon tiro dalla distanza. Serio e misurato negli atteggiamenti, ha finora dimostrato una maturità di comportamento spesso sconosciuta ai giovani. I paragoni già si sprecano. Secondo molti ricorda Matic o, per restare in casa nostra, a Castrovilli. Si spera che Pobega possa seguire le orme del richiestissimo centrocampista viola che, come lui, fino all’anno scorso militava in Serie B.

la sua storia

Pobega nasce a trieste nel 1999. Dopo i primi anni alla Triestina viene notato dagli osservatori del Milan che lo acquista nel 2013. In seguito alla trafila dei settori giovanili viene promosso alla primavera rossonera, dove gioca per due stagioni. Nella stagione 2018/2019 viene girato in prestito alla Ternana, in Serie C. In Veneto non tradisce le aspettative. Diventa subito una pedina fondamentale del centrocampo. Termina la stagione con 32 presenze e tre reti. A settembre, 2019 esordisce in nazionale under 20 contro la Polonia. La stagione successiva, ovvero quella attuale, viene girato al Pordenone, in Serie B. Pobega non soffre il salto di categoria candidandosi, a suon di buone prestazioni, a diventare uno dei talenti italiani dei prossimi anni. Se oggi il Pordenone è quarto in classifica è anche grazie ai suoi gol e alla sua forte presenza a centrocampo. Tesser, vecchia conoscenza delle panchine di Serie A e attuale tecnico, se lo gode. Quest’anno, infatti ha già firmato 5 gol e 3 assist.

Pobega, Gattuso e… Harry Potter

In una recente intervista, il giovane ha dichiarato quanto Gattuso abbia influito positivamente sulla sua crescita. È stato determinante. Con lui ho capito il passaggio dal mondo del calcio giovanile a quello professionistico. Grazie ai suoi insegnamenti ho capito il rispetto nei confronti del lavoro e di chi lavora per te. E di non lasciare mai nulla al caso”. Ringhio lo allenava ai tempi della primavera. Per gli amici non è Tommaso bensì Harry Potter. Durante il prestito a Ternana infatti, i compagni di squadra, vedendolo con degli occhiali rotondi, hanno subito notato la somiglianza tra il calciatore e il mago più famoso del cinema.

La trattativa

Pobega attualmente è un calciatore del Milan in prestito al Pordenone. Questa settimana la dirigenza sta lavorando per prolungare il suo contratto con il Milan fino al 2024.

Il club friulano, come indicato dal contratto, a fine stagione può comprare definitivamente il giocatore per una cifra di 2,4 milioni. Ma si tratta di una possibilità remota poiché il Milan, per non perderlo definitivamente, ha l’opportunità di controriscattarlo per 2,4 milioni.