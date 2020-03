Motori 2020: Occhio rinvio per coronavirus per Qatar e Thailandia!

Eventi motori 2020: elenco completo

Il 2020 è appena iniziato che “quasi” non ce ne siamo accorti, ma ben presto gli eventi motoristici riprenderanno! Avete già pianificato la vostra agenda o il vostro Google Calendar?

Partendo dalla Dakar fino agli eventi Endurance e dalla F1 alla Motogp, tra campionati già iniziati ed in arrivo, questo 2020 si prospetta pieno di eventi motoristici pronti a farci rimanere incollati alla TV.

Dakar 2020: 6-12 gennaio

Parigi-Dakar in Arabia Saudita con Alonso

Si parte subito con il botto, con uno dei più importanti eventi che comprende “congiuntamente” moto e macchine. La Dakar, quest’anno, sarà svolta in Arabia Saudita e partirà il 6 Gennaio per concludersi il 12.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a dare risalto alla competizione (a quattro ruote) ci penserà Fernando Alonso, pronto ad aggiungere un altro titolo alla sua prestigiosa bacheca.

WRC – Campionato del Mondo Rally

Il WRC non sta attraversando un bel periodo dal punto di vista dei team presenti (solo Ford, Toyota e Hyundai), ma le vetture più spinte introdotte a partire dal 2017 regalano comunque prestazioni eccezionali. L’anno scorso è stato Ott Tanak su Hyundai a vincere il titolo del campionato piloti.

Per quanto concerne il calendario, la prima tappa del campionato si svolgerà nel Principato di Monaco. Gli organizzatori del Rally di Monte-Carlo hanno da tempo svelato l’itinerario dell’edizione 2020. Sarà differente per 25% rispetto al percorso utilizzato nel WRC 2019.

Le speciali che comporranno l’edizione 2020 del Rally di Monte-Carlo, apertura del Mondiale Rally, saranno 16. La gara tornerà a essere aperta il giovedì pomeriggio a Monte-Carlo – piazza del Casino – dopo un anno di “esilio” a Gap. La gara terminerà come al solito nel Principato.

Qui sotto il calendario completo:

Montecarlo: 22-26 gennaio

22-26 gennaio Svezia: 13-16 febbraio

13-16 febbraio Messico: 12-15 marzo

12-15 marzo Argentina: 23-26 aprile

23-26 aprile Portogallo: 21-24 maggio

21-24 maggio Sardegna: 4-7 giugno

4-7 giugno Kenya: 16-19 luglio

16-19 luglio Finlandia: 6-9 agosto

6-9 agosto Nuova Zelanda: 3-6 settembre

3-6 settembre Turchia: 24-27 settembre

24-27 settembre Germania: 15-18 ottobre

15-18 ottobre Gran Bretagna: 28-31 ottobre

28-31 ottobre Giappone: 19-22 novembre

24 ore di Daytona 2020: 25-26 gennaio

25 – 26 gennaio: la 24 Ore di Daytona

Si tratta di una corsa di endurance per vetture sport-prototipo e Gran Turismo. Quest’anno la gara, vinta lo scorso anno dal team di Fernando Alonso, si disputerà il 25 e il 26 Gennaio.

La concomitanza con il Rally di Montecarlo rischia di privare alla storica gara Americana di spettatori Europei? Staremo a vedere.

MotoGP 2020: data d’inizio 8 marzo

Febbraio si apre con i classici test shakedown di Sepang, per quanto riguarda la MotoGP. Infatti, dal 3 al 7 Febbraio i collaudatori e i rookies della categoria prenderanno parte a questa “speciale” sessione di Test.

Per gli appassionati del mondiale MotoGp bisognerà aspettare il 7 dello stesso mese, quando tutti i piloti ufficiali prenderanno parte alla prima vera sessione di test.

Il calendario poi proseguirà con i test in Qatar dal 22 al 24 Febbraio, dove si inizieranno a vedere le vere forze in campo. Il campionato inizierà l’8 Marzo, sempre sul circuito del Qatar.

Sarà ancora Marquez contro tutti? Non si sa, ma stiamo sicuri che gli antagonisti saranno più agguerriti che mai.

Qui di seguito il calendario completo (giorno di gara):

Qatar : Losail, 8 marzo

: Losail, 8 marzo Thailandia : Buriram, 22 marzo

: Buriram, 22 marzo Stati Uniti : Austin, 5 aprile

: Austin, 5 aprile Argentina : Termas de Rio Hondo, 19 aprile

: Termas de Rio Hondo, 19 aprile Spagna : Jerez, 3 maggio

: Jerez, 3 maggio Francia : Le Mans, 17 maggio

: Le Mans, 17 maggio Italia : Mugello, 31 maggio

: Mugello, 31 maggio Barcellona : Montmeló, 7 giugno

: Montmeló, 7 giugno Germania : Sachsenring, 21 giugno

: Sachsenring, 21 giugno Olanda : Assen, 28 giugno

: Assen, 28 giugno Finlandia : Imatra, 12 luglio

: Imatra, 12 luglio Repubblica Ceca : Brno, 9 agosto

: Brno, 9 agosto Austria : Spielberg, 16 agosto

: Spielberg, 16 agosto Regno Unito : Silverstone, 30 agosto

: Silverstone, 30 agosto San Marino e Riviera di Rimini : Misano, 13 settembre

: Misano, 13 settembre Aragona : Alcañiz, 4 ottobre

: Alcañiz, 4 ottobre Giappone : Motegi, 18 ottobre

: Motegi, 18 ottobre Australia : Phillip Island, 25 ottobre

: Phillip Island, 25 ottobre Malesia : Sepang, 1 novembre

: Sepang, 1 novembre Valencia: Cheste, 15 novembre

Formula 1 2020 – New Entries: GP di Olanda e del Vietnam

La stagione di Formula 1 inizierà con i test di Barcellona dal 19 al 23 Febbraio. Lo stesso circuito catalano sarà protagonista della seconda sessione di test in programma dal 26 febbraio al 1 marzo.

Sebbene sia un circuito molto tecnico e che mette alla prova le vere caratteristiche delle monoposto, quelli di Barcellona non sono mai stati test che al mero risultato dei cronometri, stabilivano le forze della griglia.

Il mondiale di F1 inizierà a metà marzo in Australia e lì vedremo veramente che campionato sarà.

Ventidue saranno i gran premi, grazie all’inserimento dei GP di Olanda e Vietnam, per una stagione ricca di emozioni e di colpi di scena.

Prevarrà Hamilton alla caccia dei record di Schumi o la voglia di riscatto di Vettel? E perché no, la giovinezza di Verstappen e Leclerc. Staremo a vedere, perché il 14 marzo non è poi così lontano, e da lì sarà sicuramente Rock and Roll.

Qui di seguito il calendario completo (giorno di gara):

Australia: Melbourne, 15 marzo

Melbourne, 15 marzo Bahrain: Sakhir, 22 marzo

Sakhir, 22 marzo Vietnam: Hanoi, 5 aprile

Hanoi, 5 aprile Cina: Shangai, 19 aprile

Shangai, 19 aprile Olanda: Zandvoort, 3 maggio

Zandvoort, 3 maggio Spagna: Montmeló, 10 maggio

Montmeló, 10 maggio Monaco: Montecarlo, 24 maggio

Montecarlo, 24 maggio Azerbaijan: Baku, 7 giugno

Baku, 7 giugno Canada: Montreal, 14 giugno

Montreal, 14 giugno Francia: Le Castellet, 28 giugno

Le Castellet, 28 giugno Austria: Spielberg, 5 luglio

Spielberg, 5 luglio Gran Bretagna: Silverstone, 19 luglio

Silverstone, 19 luglio YUngheria: Budapest, 2 agosto

Budapest, 2 agosto Belgio: Spa-Francorchamps, 30 agosto

Spa-Francorchamps, 30 agosto Italia: Monza, 6 settembre

Monza, 6 settembre Singapore: Marina Bay, 20 settembre

Marina Bay, 20 settembre Russia: Sochi, 27 settembre

Sochi, 27 settembre Giappone: Suzuka, 11 ottobre

Suzuka, 11 ottobre Stati Uniti: Austin, 25 ottobre

Austin, 25 ottobre Messico: Città del Messico, 1 novembre

Città del Messico, 1 novembre Brasile: Interlagos, 15 novembre

Interlagos, 15 novembre Emirati Arabi (Abu Dhabi): Yas Marina, 29 novembre

World Endurance Championship (WEC)

Il WEC, il campionato del mondo di durata, vedrà in questo 2020 il concludersi della stagione 2019-2020 e l’inizio di quella 2020-2021. L’anno corrente sarà un vero e proprio spartiacque nella storia della categoria. Infatti le vetture che concluderanno il campionato iniziato nel 2019, i cosiddetti “prototipi”, verranno sostituite dalle “hypercars”.

Si tratterà dunque di bolidi più simili alle auto ad alte performance prodotte da alcuni grandi marchi come Ferrari, McLaren e Ford. Tecnicamente dovranno essere delle derivate di serie, anche se stiamo parlando di vetture che poi subiranno una progettazione e messa a punto da competizione. In più dovranno essere dotate di un propulsore ibrido.

Qui di seguito il calendario, diviso per stagione.

Campionato 2019-2020:

6 ore del Circuito delle Americhe (COTA): 23 febbraio

23 febbraio 1000 Miglia di Sebring: 20 marzo

20 marzo 6 Ore di Spa-Francorchamps: 25 aprile

25 aprile 24 Ore di Le Mans: 13-14 giugno

Campionato 2020-2021:

6 Ore di Silverstone: 5 settembre

5 settembre 6 Ore di Monza: 4 ottobre

4 ottobre 6 Ore del Fuji: 1 novembre

1 novembre 8 Ore del Bahrain: 5 dicembre

Mondiale di motocross 2020: inizio 28 febbraio

Motocross 2020 28 febbraio

Febbraio è mese di grande inizi e grani prove. Non può essere altrimenti per il mondiale motocross che prenderà il via il 28 dello stesso mese a Matterley Basin (GB). Saranno ancora tutti a caccia di Tim Gajser o ci sarà un outsider ad insidiare il posto di campione del mondo?

E il nostro alfiere Tony Cairoli dove si posizionerà?

Rimanete collegati e il 28 febbraio inizieremo a scoprire le carte!

Qui sotto il calendario completo (giorno di gara):

Gran Bretagna: 1 marzo

1 marzo Olanda: 8 marzo

8 marzo Patagonia-Argentina: 22 marzo

22 marzo Trentino: 5 aprile

5 aprile Spagna: 19 aprile

19 aprile Portogallo: 26 aprile

26 aprile Francia: 10 maggio

10 maggio Italia: 17 maggio

17 maggio Germania: 24 maggio

24 maggio Russia: 7 giugno

7 giugno Lettonia: 14 giugno

14 giugno Jakarta (Indonesia): 28 giugno

28 giugno Indonesia: 5 luglio

5 luglio Repubblica Ceca: 26 luglio

26 luglio Belgio: 2 agosto

2 agosto Svezia: 16 agosto

16 agosto Finlandia: 23 agosto

23 agosto Turchia: 6 settembre

6 settembre Cina: 13 settembre

13 settembre Emilia-Romagna: 20 settembre

FIM EWC – Campionato del mondo endurance per moto

Il campionato del mondo di resistenza specifico per i bolidi a due ruote si svolge a cavallo tra due anni. Nel 2019 ci sono stati i primi due round della serie, mentre in questo 2020 si terranno le ultime tre gare di durata.

Il terzo evento della stagione si svolgerà tra il 18 e il 19 aprile, sul famoso circuito di Le Mans in Francia. Qui le diverse scuderie partecipanti dovranno affrontare una lunga corsa di 24 ore, come accade per le vetture del WEC. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle moto da competizione, le quali dovranno gareggiare sulle più diverse condizioni meteorologiche.

Qui sotto il calendario degli ultimi 3 round:

Francia : 18-19 aprile

: 18-19 aprile Germania : 6 giugno

: 6 giugno Giappone: 19 luglio

FIA Formula E Championship – Electric Power

Chiudiamo con la Formula E, il campionato per vetture elettriche giunto alla sesta edizione. A partire dal prossimo anno la serie potrà fregiarsi del titolo di FIA World Championship, ma si tratta comunque di una categoria davvero elettrizzante. L’anno scorso il campionato si è chiuso solamente alla fine ed ogni gara è un terno al lotto. Questi sono solo due tra i molti elementi che rendono il campionato di Formula E avvincente ed emozionare per tutta la sua durata.

Qui sotto mettiamo il calendario completo, ad eccezione delle tappe di Riyad e Santiago del Cile, già disputate in precedenza.

Messico: Città del Messico, 15 febbraio

Città del Messico, 15 febbraio Marocco: Marrakesh, 29 febbraio

Marrakesh, 29 febbraio Cina (sotto osservazione) : Sanya, 21 marzo

(sotto osservazione) Sanya, 21 marzo Italia: Roma, 4 aprile

Roma, 4 aprile Francia: Parigi, 18 aprile

Parigi, 18 aprile Corea del Sud: Seoul, 3 maggio

Seoul, 3 maggio Indonesia: Jakarta, 6 giugno

Jakarta, 6 giugno Germania: Berlino, 21 giugno

Berlino, 21 giugno Stati Uniti: New York, 11 luglio

New York, 11 luglio Regno Unito: Londra, 25 e 26 luglio (due gare)

A questo punto non resta altro che augurarvi di passare un 2020 all’insegna del vero amore per i motori! Gas!