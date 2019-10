F1, vo-Lando sui Social. Lando Norris raggiunge un milione di follower

Non ha l’altezzosità da star di Hamilton, non ha l’aggressività di Verstappen, non ha la riservatezza di Vettel, forse non ha nemmeno il talento di Leclerc, ma questo ragazzo ci piace davvero tanto, vi presentiamo Lando Norris

Quando arrivi improvvisamente al successo puoi costruire la tua immagine a tuo piacimento oppure fare conoscere esattamente ciò che sei e come sei, senza filtri, senza vergogna e senza censure.

Lando Norris è un ragazzo di 19 anni, inglese con doppia cittadinanza (madre belga), proveniente da una ricchissima famiglia. Il denaro l’ha sicuramente aiutato nella veloce scalata nel mondo del Motorsport, ma ora che iniziamo a conoscerlo da vicino ci rendiamo conto che questo ragazzo è genuino. Ha la stoffa per ben figurare in Formula 1 ed ha un animo spensierato. Lo conosciamo da pochi anni, ma sicuramente fa parte della seconda categoria, mostrandosi al Mondo sempre con la trasparenza di ciò che è.

La redazione di Tifo Blog (a proposito avete visto quanto è bella la nuova grafica del nostro sito?) è sempre attenta alle pagine social dei giovani sportivi e negli ultimi giorni abbiamo notato un’impennata proprio nelle pagine di Lando Norris, probabilmente dovuta al video pubblicato dopo il Gran Premio di Francia: pochi minuti alla partenza, è il momento di concentrazione e tensione massima per i piloti in griglia, dagli altoparlanti lanciano “Hello” di Martin Solveig & Dragonette e il buon Lando tiene il ritmo con il casco, dimostrando di gradire alla grande.

Andiamo a curiosare nella sua pagina Instagram:

Grande tifoso e amico di Valentino Rossi e Max Verstappen, non perde occasione per salutarli sul web, lasciandosi andare spesso in commenti e risposte autoironiche.

L’autoironia è proprio nel suo DNA, spesso pubblica immagini che nessuno pubblicherebbe… ma la sua forza è proprio nella spontaneità dei gesti, nelle risposte semplici ma di grande effetto nelle interviste, nell’incoscienza sbarazzina dei suoi 19 anni.

Tante sono anche le immagini durante gli allenamenti prima delle gare…

…o i momenti di vita di un 19enne conditi sempre da commenti spontanei.

Non sappiamo se avrà successo o meno in Formula 1, per ora ci godiamo il personaggio che ha dato una ventata di freschezza a tutto l’ambiente, per lo meno fuori dalla pista.

Il Team McLaren ha certamente perso l’indiscutibile talento cristallino di Fernando Alonso, ma anche i continui musi lunghi e lamentele dell’asturiano che creavano solo tensione. I risultati positivi si vedono già. Poi chissà, per il talento io un po’ su Lando ci scommetterei…

Un milione di follower

In occasione del Gran Premio del Messico Lando Norris raggiunge il milione di follower su Instagram e dimostra, oltre in pista, di crescere a vista d’occhio anche in popolarità. La sua spontaneità e i suoi post goliardici con Carlos Sainz e Daniel Ricciardo piacciono al pubblico più giovane e aumentano la simpatia verso una Formula 1 che svela un lato meno glamour e più giocoso a chi la segue da casa.

