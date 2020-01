I grandi eventi motoristici in Italia nel 2020!

Qui di seguito troverete una breve guida ai principali eventi sportivi a due e quattro ruote nella nostra penisola durante l’anno corrente, tra appuntamenti consueti e qualche novità.

Motori Italia 2020 Come ogni anno, il nostro paese si prepara ad ospitare alcuni dei più grandi eventi del motorsport mondiale. Presente almeno una tappa di ogni campionato del mondo FIA, il Bel Paese si dimostra come una delle prime scelte per la pianificazione e l’organizzazione di alcuni appuntamenti delle più note categorie motoristiche.

Motori Italia 2020 – Le due ruote

Partiamo dai campionati riservati alle moto. I circuiti ospitanti sono quelli del Mugello, di Misano e di Imola. Il primo evento è il weekend di gara di Imola valido per la Superbike dall’8 al 10 maggio. L’ex circuito di Formula 1 e del Motomondiale prosegue la sua lunga tradizione, restando uno degli appuntamenti più iconici di tutta la stagione. Sempre nel mese di maggio troviamo anche il GP del Mugello per la classe MotoGP, evento tra i più attesi e seguiti nella splendida cornice dell’autodromo toscano. La data da segnare è domenica 31 maggio.

Giugno si contraddistingue dalla sola presenza del weekend di Misano della Superbike tra il 12 e il 14 del mese. Si tratta di un antipasto davvero succulento nel lungomare romagnolo, all’insegna dell’amore per le due ruote. A ciò segue, sempre nel circuito dedicato a Marco Simoncelli, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP. La gara si disputerà tre mesi dopo quella della SBK, precisamente il 13 settembre. Sono dunque quattro gli appuntamenti da salvare in agenda.

Motori Italia 2020 – Le quattro ruote

Passiamo ora alle auto. Primo appunto da farsi è che dal 4 al 7 giugno si svolgerà il Rally d’Italia in Sardegna. Basterebbe sapere solo la location per fare le valigie, ma le tappe previste per il WRC nella splendida isola sono composte da un mix di bellezza e difficoltà davvero impareggiabili e imperdibili. Questo è il solo appuntamento off-road organizzato in Italia valido per il campionato del mondo.

Spostandoci nelle corse su pista è immancabile il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza, nel quale si prospetta la solita ondata di tifosi della Rossa ma non solo. Il circuito brianzolo è uno dei più “vecchi” e amati dal pubblico, quindi si presume una massiccia presenza di appassionati. La data della gara è il 6 settembre e tutti sperano in una bella giornata di sole.

Concludiamo questo con il ricordarvi che sarà presente anche il WEC, ovvero il Mondiale Endurance per vetture a ruote coperte. Sempre nel tracciato lombardo si terrà la 6 Ore di Monza, nella giornata del 6 di ottobre.