Il Milan vince 6-0 e riparte alla grande dopo la delusione nella Supercoppa Femminile

La Supercoppa Femminile che vi abbiamo raccontato su Tifoblog è stata una grande delusione ma anche un ottimo punto di partenza per il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Il 6-0 contro l’ultimo in classifica Hellas Verona è un bel segnale per la truppa rossonera. Ad aprire le danze è il nuovo Capitano Valentina Bergamaschi dopo il prestito di Valentina Giacinti. Miriam Longo e Alia Guagni hanno trovato una nuova vita in rossonero e segnano anche loro prima del 4-0 di Linda Tucceri Cimmini. Nella ripresa ecco i goal di Lindsey Thomas e Nina Karin Stapelfeldt, svizzera arrivata a inizio anno a rinforzare la squadra di Ganz.

Roma e Sampdoria proseguono la striscia vincente

La Roma va a lungo sotto con l’Empoli ma rimonta negli ultimi 6 minuti con Mina Schaaltun Bergersen e il rigore di Elena Linari al 98°. Anche la Sampdoria non perde il contatto con la seconda posizione Champions con i goal di Giorgia Spinelli e il raddoppio di Sabah Seghir. Chloé Le Franc accorcia per la Lazio ma non c’è più tempo per recuperare.

Oggi in campo Juventus, Inter e Sassuolo

Oggi in campo le campionesse della Juventus contro il Pomigliano alle 12. Alle 12,30 la Fiorentina rinnovata di Valentina Giacinti, Vero Boquete e Daniela Sabatino contro il Sassuolo che vuole riprendersi il secondo posto. Si tratta della sfida clou della giornata. Alle 14.30 in campo Inter e Napoli con le nerazzurre che vogliono riprendere le rossonere in classifica a 25 punti.

Seguite con noi la Serie A femminile!

Photocredit: Alia Guagni, Twitter