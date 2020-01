Insigne regala finalmente una gioia agli azzurri

Napoli-Lazio 1-0: una grande vittoria con rilancio di Insigne

Il Napoli torna finalmente a gioire e lo fa con l’uomo più bersagliato da tutti, Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha preso finalmente la squadra in mano e la sua giocata fatta di serpentine segna il gol decisivo per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. La prova dell’attaccante non è stata ottima solo in fase offensiva, ma anche in fase difensiva sacrificandosi molto a dare una mano a Mario Rui e alla difesa in generale. Bravi anche Manolas e soprattutto Demme, di cui già vi avevamo parlato qualche giorno fa e che solo con la sua presenza in mezzo ha dato equilibrio e ha formato una diga davanti alla retroguardia azzurra.

Il pubblico del San Paolo ha fatto ancora la differenza

Ormai da mesi lo stadio San Paolo sembrava una cattedrale nel deserto con quel silenzio straziante. Il clima soporifero aveva ormai contagiato anche i giocatori che non riuscivano a dare qualcosa in più seppur si mostravano volenterosi. Stasera il San Paolo è tornato finalmente il cuore pulsante della squadra, che insieme ai ragazzi di Gattuso ha messo in ginocchio una Lazio inarrestabile. Tutti a lottare su ogni pallore e a soffrire quando i biancocelesti schiacciavano i partenopei alla ricerca del pareggio. Un buon punto di partenza per un girone di ritorno dignitoso e per una rifondazione che è appena iniziata.

La continuità è una condizione necessaria: ora Napoli-Juventus

Questa prestazione di sostanza e di sacrificio dovrà avere una continuità anche in campionato. Domenica sera arriva la Juventus che sta scappando in campionato. Serve di nuovo il sostegno dei tifosi e un’altra partita ad alta intensità. Sarà necessario correggere alcuni errori che si sono visti in questa partita se si vuole evitare di tornare a casa a mani vuote. I gruppi organizzati hanno fatto la loro parte, ora tocca a Gattuso e ai giocatori proseguire.