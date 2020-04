Inter: Ai miei fratelli nerazzurri un fantastico omaggio poetico!

By

Mentre le giornate, nel migliore dei casi, proseguono piatte e noiose all’interno delle proprie mura di casa.

Ricordiamo che c’è anche a chi è andata peggio, vivendo momenti di sofferenze fisiche.

Qualcuno ha probabilmente perso qualche caro!

Non dimentichiamo mai le regole di igiene obbligatorie per non diffondere il virus!

Tuttavia bisogna reagire

I nostri articoli non saranno sicuramente la soluzione al problema

Ma possono regalarvi momenti di distrazione e, perché no? Rubarvi un sorriso!

Proprio per questo ho deciso di farvi un dono: inserire a cadenza mensile, capitolo per capitolo, il mio libro “Interista da morire”

Dove comprare Interista da morire?

Pubblicato solo in formato PDF, è in vendita solo l’e-book e non il formato cartaceo.

Ho preso questa decisione per mantenere il prezzo calmierato a 99 centesimi.

Lo si può trovare (ribadisco, in e-book) su Streetlib, BookRepubblic ed altre piattaforme (scaricalo qui).

Trovate anche un mio vecchio articolo dove lo promuovo, nel caso vogliate acquistarlo per leggerlo subito.

Quindi, FRATELLI NERAZZURRI, basta divagare!

Questo è il Tributo alla mia compagna di vita, una poesia d’amore per la nostra Fantastica, Meravigliosa e Beneamata Inter.

Proprio con questo “Tributo” parte la condivisione del mio lavoro con voi, Fratelli Nerazzurri.

Tributo alla mia compagna di vita

Si dice che l’uomo italiano abbia una compagna a cui rimane fedele tutta la vita: la sua squadra del cuore.

Sarà vero? Osservandomi direi di si, sono prossimo ai miei 40 anni di Inter e mai, ho avuto il benché minimo desiderio di tradirla o di non tifarla più!

Quindi è a lei che, prima di iniziare a scrivere questo libro, dedico questa poesia d’amore.

Poesia interista: Inter sei la mia donna

Preferisco vivere nel dolore

o morire di crepacuore,

che rinunciare di pensare a te

che sei il mio unico e grande amore,

perché quando ti penso

m’illumino d’immenso,

sei un sole che splendi

e la mia anima accendi, una stella che brilla

e fa scoccare la scintilla,

un’eclisse di luna,

la mia piccola fortuna.

Sei bella come un fiore,

quando ti tocco mi batte forte il cuore,

e guardo te e penso ad una margherita,

ti terrei tra le mie dita,

stretta stretta tutta la vita,

ma penso anche ad una rosa,

solo così dovrà esser la mia……

Se ci sarà o non ci sarà

la mia rosa non si sa,

solo il destino sa come finirà,

perché la vita è strana a volte dura,

ti racchiude tra le alte mura

impossibili da scalare

e tutti noi ci dobbiamo adeguare.

Ma nulla potrà sconfiggere il mio pensiero,

così unico, così puro, così vero,

indistruttibile da quant’ è forte,

più della vita, più della morte.

Ma è ormai giunta l’ora di concludere,

non perché non abbia più da scrivere

e non perché non voglio,

Inter mia sei il mio orgoglio,

ma solo perché sta finendo l’inchiostro

e insieme ad esso anche il foglio.

Concludo sto disastro

cercando di creare la rima ad incastro

dicendo che di questo mondo

non sempre sembra esser tondo,

non importa che partita giochiamo,

io so solo una cosa, so solo che ti amo.