Unione Calcio Sampdoria: nascita di una nuova squadra

La Sampdoria Calcio Femminile è stata creata solo nel 2020 e militava fino all’anno scorso nel campionato di Eccellenza della Liguria. Nell’estate 2021 ecco il colpaccio del Presidente Ferrero: l’acquisto del titolo del Florentia San Gimignano, storica squadra del calcio femminile che militava da tanti anni in Serie A.

La Sampdoria Calcio Femminile in Serie A: il mister Antonio Cincotta

Così il Presidente Ferrero allestisce una squadra di prim’ordine per competere con le big della Serie A. Da Firenze arriva l’allenatore Antonio Cincotta, vincitore con la maglia della Fiorentina di un campionato, due coppe Italia ed una Supercoppa Italiana tra il 2016 e il 2018 fino all’arrivo della super Juventus. Cincotta ha una grande esperienza nel calcio femminile dato che oltre alla Fiorentina, ha allenato l’ACF Milan in A2 nel 2010-11, la Fiammamonza prima in A2 e poi in A fino al 2012 e l’Atlético Oristano ed il Como in serie B tra il 2013 e il 2016. Si tratta dell’uomo giusto per guidare il nuovo progetto blucerchiato.

La Sampdoria Calcio Femminile: la rosa

Ed anche per la rosa, Ferrero ha allestito una squadra di prim’ordine con Stefania Tarenzi dall’Inter e Giorgia Spinelli dal Milan tra le altre. L’ossatura è quella della Florentia San Gimignano, una squadra che ha sempre fatto molto bene in Serie A. Sempre dalle milanesi arrivano la numero 10 blucerchiata Yoreli Rincon, il portiere Serena Babb e la numero 4 finlandese Anna Auvinen. Dalla Juventus under 19 arriva la numero 7 Kristina Carrer che ha esordito proprio contro le bianconere nel match perso ieri dalla Sampdoria.

La Sampdoria Calcio Femminile: i risultati

La Sampdoria da inizio campionato ha già collezionato 12 punti frutto delle vittorie contro Lazio, Pomigliano, Napoli e Inter. Ha perso di poco gli scontri con le squadre di vertice Milan, Juventus, Sassuolo e Fiorentina. Insomma un risultato più che positivo per l’inizio del campionato delle blucerchiate. La bomber della Samp è ovviamente Stefania Tarenzi con 3 reti finora.

